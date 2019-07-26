2019-07-26T06:48:03+03:00
Звезды

Tele2 покажет тюменцам «короткий метр» под открытым небом

Мобильный оператор при помощи 4G-интернета организует в День города показ короткометражных фильмов
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С творчеством начинающих режиссеров тюменцы смогут познакомиться на Площади 400-летия ТюмениС творчеством начинающих режиссеров тюменцы смогут познакомиться на Площади 400-летия Тюмени
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С творчеством начинающих режиссеров тюменцы смогут познакомиться на Площади 400-летия Тюмени. Именно здесь пройдет показ от Всемирного фестиваля уличного кино, который путешествует по городам России, Европы и США.

Как пояснил создатель проекта Александр Щеряков, цель фестиваля заключается в том, чтобы показать короткометражное кино без красных дорожек и статусного экспертного жюри. Фестиваль должен быть абсолютно бесплатным и сам должен приезжать к людям.

Такой формат по другим правилам, где главное - это доступность для каждого, оказался очень близок идеологии оператора мобильной связи. Как пояснила коммерческий директор тюменского филиала Tele2 Юлия Перцева, с этого и началось знакомство компании с киноискусством. Среди же приоритетных задач они ставят обширное расширение зоны покрытия сети 4G на территории Тюменской области, так как все больше абонентов смотрят видео именно в своем телефоне.

- За прошедший год компания увеличила количество объектов связи с поддержкой 4G в регионе на 98 процентов, а в целом по югу Тюменской области доступность этой сети составляет 81 процент. Всего же интернетом на самых высоких скоростях пользуются жители 171 населенного пункта, - привела данные Юлия Перцева, добавив, что потребление интернет-трафика с июня 2018 года по июнь 2019 года выросло в 2 раза, а количество активных пользователей мобильного интернета увеличилось на 22%.

Площадка Tele2 с 4G и VR-кинотеатром будет работать с 12 дня и до 21 часа

Площадка Tele2 с 4G и VR-кинотеатром будет работать с 12 дня и до 21 часа

Коммерческий директор тюменского филиала Tele2 отметила, что на скоростях 4G компания начала бесплатно показывать полнометражные фильмы в областном центре у Драмтеатра по вечерам и в выходные дни с 17 июля. А уже в эту субботу, 27 июля, здесь же на Площади 400-летия Тюмени состоится фестиваль короткометражного кино под открытым небом. Он пройдет с половины девятого вечера и до 23 часов. Площадка Tele2 с 4G и VR-кинотеатром будет работать с 12 дня и до 21 часа.

Тюменские журналисты смогли увидеть несколько короткометражных фильмов до основного дня показа. Большинство из них - пятиминутки, одна из картин полностью снята на смартфон. Фильмы молодых режиссеров никого не оставили равнодушным. У представителей СМИ правда возникли вопросы: как в съемках «короткого метра» молодым неизвестным режиссерам удалось задействовать таких известных актеров, как Сергей Бурунов или Алексей Серебряков.

Организатор фестиваля Александр Щеряков ответил, что актеры большого кино часто соглашаются на съемки в подобных короткометражных фильмах «за спасибо», тем самым помогая будущим кинодеятелям в их начинаниях. Между прочим, этой осенью один из авторов короткометражек получит деньги на упаковку своего шедевра в «полный метр» и в итоге сможет его отправить в прокат на большие экраны страны.

Большинство фильмов - пятиминутки, одна из картин полностью снята на смартфон

Большинство фильмов - пятиминутки, одна из картин полностью снята на смартфон

- Фестиваль стартовал в 2014 году на Дальнем Востоке и за относительно небольшое время достиг невероятных успехов, получив статус Всемирного, - отметил затем руководитель проекта. - Мы даже поставили рекорд Гиннеса: самый протяженный фестиваль-путешествие, проехавший 15 тысяч километров от Владивостока до Лиссабона и посетивший сотни городов и различных населенных пунктов на своем пути.

Александр Щеряков добавил, что фестиваль короткометражного уличного кино собирает людей на стадионах, площадях, набережных и даже на крышах домов… «Это все говорит о том, что людям нравится неформальный подход и короткий метр», - резюмировал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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