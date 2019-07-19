Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 20 и 21 июля

На пороге очередные жаркие июльские выходные, а значит, пора забыть про работы и отправиться культурно отдыхать! Для активных горожан 20 и 21 июля 2019 года в Тюмени пройдёт немало интересных мероприятий, которые вы сможете посетить всей семьёй. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные, выбирайте то, что вам действительно интересно!

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ

- Спектакль-квартирник, посвященный творчеству Владимира Высоцкого пройдёт в театре «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а) в 19 часов. Актёры театра прочтут стихи великого барда, поэта и народного артиста, и по-своему споют его песни. Как отметили организаторы квартирника, спеть, как Владимир Семёнович, невозможно, да и не нужно – настали другие времена. Тем не менее, его произведения по-прежнему трогают душу и задевают за живое. Вход: 500 рублей.

Спектакль-квартирник. Фото: VisitTyumen

- В Католическом костеле св. Иосифа (ул. Ленина, 7) в 19 часов состоится органный концерт московской гостьи Екатерины Спиркиной, в рамках Летнего органного фестиваля в костеле. Выпускница Московской консерватории, лауреат множества международных и всероссийских конкурсов сыграет на историческом органе фирмы «Биттнер» программу «Романтический орган». В программе произведения И.С. Баха, И. Брамса, Ф. Мендельсона, Р. Шумана и С. Танеева. Вход: 300 рублей (рекомендуемая сумма пожертвований). Телефон для бронирования мест: 8-905-826-85-21 (СМС, вайбер, вотцап). В сообщении укажите дату концерта, фамилию и количество желаемых мест.

Органный концерт. Фото: VisitTyumen

- В Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (универсальный читальный зал №2, третий этаж) проходит книжно-иллюстрированная выставка «Всю жизнь несу я Родину в душе», посвящённая 90-летию со дня рождения В. Шукшина. Выставка познакомит читателей с наследием великого русского писателя и актёра и откроет им всю красоту и силу героев его произведений. Вход: бесплатный, выставка работает по 9 сентября.

Книжно-иллюстрированная выставка. Фото: VisitTyumen

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ

- Главное спортивное событие этой недели – легкоатлетический полумарафон «Стальной характер». Для любителей бега будут доступны три дистанции: 5 километров, 10 километров и 21,1 километр. Бежать спортсмены будут по главным улицам Тюмени вплоть до «Автограда» с 9 утра. Участников ждёт не только интересная насыщенная спортивная программа, но и розыгрыш новенького Renault Sandero. Вход: свободный.

Стальной характер. Фото: официальный сайт мероприятия

- В Ялуторовском остроге (ул. Ленина, 6) в 14 часов состоится фестиваль-ярмарка «Квасной пир – на весь мир», где можно будет по-настоящему повеселиться, отдохнуть и набраться приятных впечатлений. Всех желающих угостят хлебным, окрошечным, клюквенным квасом, прохладительными фрешами, безалкогольными коктейлями, тархуном и другими вкусными напитками. Здесь же можно будет попробовать главное летнее блюдо – квас, по восстановленному старинному рецепту. Также на фестивале всех ждут мастер-классы по изготовлению сувениров, народные забавы и викторины на квасную тему. Вход: 300 рублей.

Квасной пир. Фото: VisitTyumen

- В с. Исетское в 11 часов стартует областной праздник «Курултай 2019», на который ждут гостей со всех уголков юга Тюменской области и Казахстана. Участники праздника примут участие в конкурсе-презентации национальных костюмов ручной работы «Национальный образ», а также в конкурсах «Узын шаш – длинная коса» и «Национальное подворье». Ожидаются также национальные игры «Погоня за девушкой» и «Козлодрание», перетягивание каната, конные скачки и многое другое. Будут работать игровые интерактивные площадки, мастер-классы. Вход: бесплатный.

Курултай 2019. Фото: VisitTyumen

- В мультицентре «Моя территория» (ул. Ванцетти, 1) в 14 часов стартует лекция на тему «Эклектика: прошлое и будущее», которую проведёт студент-архитектор и куратор фестиваля Том Сойер Фест в Тюмени Владимир Скалдин. Мало кто знает, что «эклектика» - это стиль в архитектуре, живописи и одежде, её суть – использование разнородных элементов для создания чего-то нового. Владимир расскажет о том, откуда взялась идея комбинировать разные стили, откуда появилась эта эклектика и что она из себя представляет в современной России. Вход: бесплатный.

Лекция об эклектике. Фото: VisitTyumen

- В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 15 часов состоится мастер-класс «Искусство создания мехенди». Это роспись по телу, которая держится всего несколько недель, абсолютно безвредна и не успевает надоесть. По словам организаторов, больше не надо ехать в Индию или Марокко – мехенди можно сделать самому. Участники мастер-классам смогут узнать интересную информацию о появлении этого вида росписи, о том, как выбрать хну и как ухаживать за рисунком. Вход: 500 рублей, телефон для записи: 46-84-09.

Мастер-класс по мехенди. Фото: МК Мехенди

- В «FABRIC BAR» в 20 часов состоится показ фильма «Рокетмен» с Тэром Эджертоном, по биографии культового исполнителя Элтона Джона. Фильм отходит от строгой формы байопика к магическому реализму, а его герои поют, танцуют, как в классических мюзиклах. История паренька в очках Реджи Дуайта, которые впоследствии трансформировался в Элтона Джона, будет транслироваться на английском языке с русскими субтитрами. Стоимость: 300 рублей (на эту сумму можно сделать заказ в баре).

"Рокетмен". Фото: кадр из фильма

- По окончании «Рокетмена», в том же «FABRIC BAR» покажут фильм ужасов 1968-го года «Ночь живых мертвецов». На английском языке с русскими субтитрами покажут нестареющую классику хоррора и главного основоположника зомби-фильмов в мировом кинематографе. По сюжету картины Барбара и её брат Джонни приезжают на кладбище, расположенное в уединённом загородном месте. Неожиданно на них совершают нападение существа, напоминающие мертвецов, восставших из могил… Стоимость: 300 рублей (на эту сумму можно сделать заказ в баре).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ

От Музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) в 14 часов начнётся экскурсия на двухэтажном автобусе «Операция H2O». Юным путешественникам расскажут о важной роли воды в истории Тюмени, покажут самые красивые городские фонтаны и тюменскую набережную. Ожидаются и конкурсы, игры, увлекательные мастер-классы и встреча с весёлым персонажем. Стоимость: 200-300 рублей, подробности можно узнать по телефону: 7 (3452) 45-35-90.

Автобусная экскурсия. Фото: VisitTyumen

- В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) пройдёт ещё один мастер-класс – по рисованию ирисов акварелью. Все участники мастер-класса смогут научиться рисовать этот символ красоты и мужества и больше узнать о диковинном цветке. Вход: 800 рублей, телефон для записи: 46-84-09.