«У Тюмени есть душа»: известные жители города рассказали, за что любят место, где живут

Тюмень – первый русский город в Сибири, а 27 июля 2019 года она отмечает 433-й день рождения! Также в этот день празднуется международный день загадывания желаний. Своим мнением о том, что за что горожане любят областной центр и что бы хотели в нем улучшить поделились выдающиеся тюменцы.

Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы:

Люблю Тюмень просто так! Мне нравятся доброжелательные люди, которые улыбаются на улицах, компактность, удобное географическое положение, чистоту и ритм жизни - не медленный, но и не бешенный. Хотелось бы, чтобы город обрёл больше открытых концептуальных пространств для разных групп населения - и подростков, и молодежи, и семей с детьми, и людей серебряного возраста.

Дейнеко Наталия, стоматолог-ортодонт семейной стоматологии "Доктор Альбус":

Люблю город за его уникальную старинную архитектуру, высокий уровень жизни и возможность жителям иметь всё самое необходимое. Хотелось бы загадать решение вопроса о сортировке и переработке мусора, чтобы появилось больше парков и благотворительных организаций для благих целей.

Александр Лобода, преподаватель школы тайского массажа SANOOK:

На мой взгляд, влюбиться можно во внешность (в случае с городом - в архитектуру), характер (инфраструктуру) и многое другое... А вот полюбить можно только душу. У Тюмени есть душа! Приехав 10 лет назад в Тюмень, я уже не смог разлюбить ее провинциальную уютную душу. Она во всем: в размахе набережной и объездной дороги, в тишине переулков исторического центра и шума торговых центров. Город людей, полных любви к месту, в котором они живут. Второй вопрос, для меня, оказался с подвохом. Когда любишь, в том числе и город, любишь со всеми недостатками, и не замечаешь их. Начал копаться и естественно нашел... Но позволю себе озвучить лишь один момент. Поскольку переделать менталитет некоторых автолюбителей мы не в силах: дороги хорошие, скорости высокие, разметку игнорируют, ровно как и знаки - аварийность остаётся высокой... Мне реально не хватает стационарных комплексов видеофиксации нарушений ПДД, особенно на выездах из города. Может быть штрафы научат автолюбителей любить не только город, но и ценить жизнь свою и чужую.

Мария Поветкина, адвокат:

Наш город - это идеальное сочетание всех благ, которые есть в больших городах, и относительно них наш город комфортного размера! Вообще Тюмень очень комфортная для проживания: дороги, парки, инфраструктура. В нашем городе живут классные люди! Талантливые, творческие, идейные, успешные! Улучшить я бы хотела его внешний вид – это точно: убрать частный сектор из центра - это выглядит странно, отголоски 90-х, заборы везде и всюду; в городе мало арт-объектов; мало красивых зданий с продуманным внешним видом! Стоят оранжевые и тут же рядом синие дома, неужели нельзя продумать сразу 5 жилых кварталов?! Или в конце набережной расположились три здания, которые вообще взаимоисключают друг друга! А это вид с прогулочных катеров, и в принципе вид с набережной! Красное, голубое, и зеленое и при этом все в разных эпохах.

Ибраев Есенгалий, президент Национально-культурной автономии казахов Тюменской области:

Тюмень – мой родной город, я здесь родился. Люблю наш город не за «что-то», а потому что просто люблю, подобно тому, как молодой человек влюбляется в девушку не за «что-то», а просто влюбляется. Бывая в длительных недельных командировках, скучаю по Тюмени, и возвращаюсь домой как на крыльях, с ликующей душой. Находясь в других городах, невольно сравниваю их с Тюменью – улицы, дома, набережные. Сегодня во многих городах высотные здания одевают в стекло, вроде бы современно, но из них словно ушла душа. Мы в Тюмени, проводя модернизацию, сохранили и деревянную старину, и эпоху сталинских и хрущевских строек, и этим сберегли душу города. Как человек, много лет участвующий в национально-культурном движении, я бы хотел, чтобы у нас в городе, где-то в центральной части, была площадка, где бы на постоянной основе (не только в праздники) располагались различные национальные подворья народов Тюменской области. Чтобы каждый тюменец, в любой удобный день мог прийти сюда, попробовать национальные блюда, приобрести сувениры, познакомиться с этнокультурой через те же бытовые предметы, утварь. Нечто подобное есть в столице Казахстана. В одном ряду друг за дружкой расположились хатки, избы, сакли, юрты. Строения небольшие, каждая занимает примерно по 50 квадратных метров, и этого достаточно. Такая площадка стала бы новой достопримечательностью Тюмени, одной из самых оживленных точек города.

Виктория Саукова, бухгалтер:

Я люблю Тюмень за комфорт! Комфорт для передвижений, развлечений, жизни, отдыха и т.д. Город не большой, но в нем есть все атрибуты мегаполиса - парки, торговые центры, кинотеатры, рестораны различных кухонь мира, театры, спортивные площадки, проводятся городские мероприятия и концерты, то есть скучать не приходится, при желании всегда можно найти что-то интересное. Но нет предела совершенству. И хотелось бы, чтобы в Тюмени стало еще лучше и красивее. Честно, не понимаю последние нововведения с установкой ужасных металлических заборов вдоль многих улиц. С улицы Республики были убраны декоративные кованые заборы, зато в других местах криво установлены обычные серые образцы, которые судя по-всему уже к концу сезона начнут ржаветь. И хотелось бы больше парков в городе, Затюменский и Гилевская Роща настолько переполнены в выходные и праздничные дни, что становится невозможно спокойно гулять, приходится постоянно уворачиваться от самокатов, велосипедов. Есть парк 65-летия Победы в заречной части города, который давно не приводили в порядок, не освоенная территория вокруг Алебашевского озера, Гагаринский парк совсем внутри не тронут и больше напоминает старый лесок. Точек роста для городской среды много, стоит только поискать, а тюменцы точно будут благодарны властям за новые прогулочные зоны.

Ирина Баржак, директор Института публичных выступлений и конфликтологии:

Тюмень невозможно не любить. О нем я рассказываю людям во всем мире с огромным воодушевлением. Это город потрясающих людей. Красивых, дружелюбных, поддерживающих. Здесь в моде взаимовыручка и поддержка проектов. Даже конкуренты дружат и помогают друг другу. Тюмень очень быстро ловит тренды и воплощает даже немыслимые вещи. Часто задаёт тренды. Тюмень красивый город. Очень похож на европейские города - аккуратный, красивый неспешный и в тоже время динамичный. Город с уникальными горячими источниками и самобытными традициями и кухней. Он тёплый, уютный, принимающий. Мне довелось работать с руководством региона. И каждый раз меня грела мысль о том, что моему любимому городу повезло. Эти люди действительно работают на благо города, задерживаясь на работе, болея за дело. И город благодарно хорошеет. Пожалуй, единственное, что мне хотелось бы улучшить - отношение к экологии. Город также нуждается в более широких дорогах, но увы, не все улицы можно расширить. А ещё хотелось бы, чтобы у города появился какой-то большой и красивый музыкально-танцевальный фестиваль, который стал бы мейнстримом, и куда приезжали бы туристы со всего мира.