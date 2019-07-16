Мусорные свалки в Тюмени ликвидируют за год

В Тюменской области уже полгода как реализуется экологический нацпроект - так называемая «мусорная реформа». За это время по области было собрано 207 тысяч тонн отходов, в которые входят не только твердые коммунальные отходы, но ветки, листья, строительный и прочий мусор. О нюансах реализации реформы узнала «Комсомольская правда – Тюмень».

Сбор и сортировка отходов

На мусоросортировочный завод, который работает в Тюмени с февраля этого года было транспортировано почти 83 тысячи тонн ТКО. Это те отходы, которые можно сортировать и отбирать для дальнейшей вторичной переработки. В итоге из них 8,3 тысяч тонн уже предназначено для утилизации в качестве вторичного сырья. Речь тут идет только о мусоре, произведенном в Тюмени и ближайших к городу районах. Для остальных муниципалитетов сейчас строятся другие мусоросортировочные заводы – один в Тобольске (степень готовности 80%), другой в Ишиме (степень готовности – 30%). В Ялуторовске вместо завода будет работать мусороперегрузочная станция.

- Цель нашей работы – отсортировать 41% от массы всех отходов. Но что сегодня можно делать с теми отходами, которые поступают на завод и не идут во вторичную переработку? Существуют технологии, когда, например, из этого мусора делают сырье для топлива или компостируют для отсыпки на полигонах. И до конца года мы подберем подходящие нашему региону технологии, - рассказала на пресс-конференции директор областного департамента недропользования и экологии Жанна Злобина.

По словам генерального директора ООО «ТЭО» Константина Фрумкина, ежедневно на маршруты для сбора и транспортировки отходов выходят более 300 единиц спецтехники.

- До того, как реформа вступила в силу, для транспортировки отходов достаточно было получить лицензию, а вот куда далее двигались отходы, никто не отслеживал. Но с того момента, как начала контролироваться перевозка ТКО, их поступление на полигоны увеличилось на 20%. Можно предположить, где эти 20% были ранее, - подчеркнул важность контроля руководитель «ТЭО».

Константин Фрумкин также сделал акцент на том, что несмотря на молодость «мусорной реформы», люди исправно платят за услугу вывоза ТКО.

- По итогам июня собираемость платежей от начисленного населению составила 86%. Для услуги, которая введена с 1 января, это очень хорошая цифра, которая говорит, что люди проголосовали рублем, - сказал он.

Ликвидация свалок

Отдельная работа ведется по устранению санкционированных и несанкционированных свалок. И тут Тюменская область уже перевыполнила планы 2019-2020 годов. Как сообщила Жанна Злобина, все несанкционированные свалки в регионе должны быть ликвидированы в течение трех лет.

- До 2021 года нам нужно было ликвидировать 468 свалок. И на сегодняшний день у нас уже выделены средства на ликвидацию 435 штук. То есть более 80% того, что мы планировали сделать за три года, мы завершим в этом году, - отметила она и добавила, что благодаря таким темпам можно будет в 2020 и 2021 годах приступать к ликвидации санкционированных свалок, в том числе на землях лесного фонда, которые стоят в планах до 2027 года.

Со своей стороны регоператор «ТЭО» также занимается выявлением и ликвидацией свалок. По данным, предоставленным на пресс-конференции, за время работы было выявлено 38 несанкционированных свалок, из которых уже ликвидировано 11 штук, а 6 находятся в работе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменской области к следующему году заработают еще два мусоросортировочных завода. Их запустят в Ишиме и Тобольске, кроме того, начнет работу мусороперегрузочная станция в Ялуторовске (подробнее)

Более трех тысяч новых контейнерных площадок появится в Тюменской области к осени. Пока в регионе не хватает более 8,1 тысяч мест для сбора мусора (подробнее)