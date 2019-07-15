2019-07-15T13:33:04+03:00
Недвижимость

В Тюмени начнется очередной этап опрессовок

Рассказываем, кому горячую воду отключат на две недели
Лидия Шумкова
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В Тюмени с 16 июля пройдет пятый этап опрессовокВ Тюмени с 16 июля пройдет пятый этап опрессовокФото: Татьяна Коркина
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С завтрашнего дня в Тюмени стартует пятый этап опрессовок. Без горячей воды на этот раз останутся преимущественно жители Калининского района в границах улиц 50 лет ВЛКСМ, Московский тракт, Мельникайте, Широтная. Гидравлические испытания на теплосетях продолжатся с 16 по 29 июля.

Как поясняют в УСТЭК, в ходе испытаний специалисты повысят давление на контуре системы и произведут временную выдержку, затем давление на участке снизят до рабочего. Так можно будет выявить признаки разрывов, течей или запотеваний на элементах трубопроводов.

Узнать, когда, на сколько и по какой причине отключают воду в доме, можно на сайте компании УСТЭК. Дело в том, что некоторые дома попадают не только под опрессовку, но и под капитальный ремонт труб и котельных. Например, в Утяшево на две недели не будет воды из-за ремонта котельной, а вот жителям нескольких домов по улицам Мира, 25-го Октября, 9-го Января без горячей воды сидеть до 30 августа, поскольку их затронул капитальный ремонт теплосетей.

Опрессовки продлятся до конца августа. Фото с сайта УСТЭК

Опрессовки продлятся до конца августа. Фото с сайта УСТЭК

Кстати, причиной отключения горячей воды также могут стать повреждения оборудования внутри жилого дома. В таком случае информацию о восстановлении подачи горячей воды нужно уточнять в управляющей компании.

Напомним, тюменцы решают проблему с горячей водой разными путями. Кто-то предпочитает греть воду и мыться в тазике, другие ездят в баню на дачу или посещают общественную, ну а третьи устанавливают бойлер. По последним «Комсомольская правда – Тюмень» представила в начале лета небольшой обзор цен.

ДЛЯ СПРАВКИ

Впереди у тюменцев еще два опрессовочных этапа: с 30 июля по 12 августа в центральной части города от Республики до 50 лет ВЛКСМ и с 13 по 26 августа в Восточном округе в границах улиц Широтная – Пермякова – 50 лет ВЛКСМ – Народная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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