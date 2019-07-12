2019-07-12T10:11:20+03:00
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Куда сходить в Тюмени на выходных 13 и 14 июля 2019

Публикуем подробную афишу на предстоящие выходные
Алексей КОСЕНЧУК
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Куда сходить в Тюмени на выходных 13 и 14 июля 2019Куда сходить в Тюмени на выходных 13 и 14 июля 2019Фото: Татьяна Коркина
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Лето в самом разгаре, на улице – жара, а это значит, что выходные стоит потратить с пользой! Для активных тюменцев 13 и 14 июля 2019 пройдёт немало интересных мероприятий, которые вы сможете посетить всей семьёй. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные, выбирайте то, что вам действительно интересно!

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

- В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) в 18 часов состоится поэтический вечер «Олины чтения». Участники встречи прослушают произведения авторов XX-XXI века в исполнении тележурналиста, ведущей, лауреата всероссийского конкурса чтецов Ольги Гапеевой. Она выступит под музыкальное сопровождение Александра Шевченко. Кроме того, зрители вечера смогут посетить выставку «Сокровища музеев России» и увидеть шедевры Айвазовского, Крамского, Билибина, Левитана и других именитых художников. Вход: свободный.

"Олины чтения". Фото: VisitTyumen

"Олины чтения". Фото: VisitTyumen

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

- В «Гилёвской роще» в 12 часов состоится семейный фестиваль «На газоне», который пройдёт в рамках празднования Дня семьи, любви и верности. В программе праздника запланированы выступления творческих коллективов города, мастер-классы, фитнес-тренировка, шоу мыльных пузырей и весёлые старты. Вход: свободный.

Фестиваль "На газоне". Фото: VisitTyumen

Фестиваль "На газоне". Фото: VisitTyumen

- В пространстве «Romantic Art» (ул. Салтыкова-Щедрина, 53) в 17 часов состоится мастер-класс и лекция, посвящённая художнику Винсенту Ван Гога. Зрителей ждут лекции о жизни художника и разбор особенностей его живописной техники, выбор его произведения для создания копии, графический набросок композиции на холсте и цветовое решение акриловыми красками. Стоимость: 1200 рублей.

Мастер-класс и лекция, посвящённые Ван Гогу. Фото: VisitTyumen

Мастер-класс и лекция, посвящённые Ван Гогу. Фото: VisitTyumen

- В «FABRIC BAR» (ул. Молодёжная, 74/4, этаж 2) в 20 часов состоится кинопоказ картины «За мечтой» с Эль Фаннинг в главной роли. Режиссёрский дебют Макса Мингеллы похож на историю Золушки. Вайолет выросла в маленьком городке и всегда мечтала о славе. Участие в национальном конкурсе — это шанс добиться всего. Как справиться с неуверенностью, страхом и победить? Узнаете, посмотрев фильм. В США ленту расхвалили критики, она держит высокий рейтинги на Rotten Tomatoes. Стоимость: 300 рублей (на эту сумму вы можете сделать заказ в баре).

"За мечтой". Фото: VisitTyumen

"За мечтой". Фото: VisitTyumen

- По окончании «За мечтой» в том же «FABRIC BAR» покажут фильм ужасов «Кошмар на улице Вязов», после которого было снято немало сиквелов и ремейков. Вы сможете увидеть одного из самых узнаваемых кинозлодеев – Фредди Крюгера – и подростка с Улицы Вязов, которого сыграл Джонни Депп. Стоимость: 300 рублей (на эту сумму можно сделать заказ в баре).

"Кошмар на улице Вязов". Фото: VisitTyumen

"Кошмар на улице Вязов". Фото: VisitTyumen

- В МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а) в 11 часов состоится показ детского спектакля «Калейдоскоп историй про Тюмень». Зрителям предстоит помочь восстановить памятник архитектуры персонажам постановки – Вове и Маши. В апреле 2019 года пожар нанёс большой урон мастерской тюменских реставраторов Шитовых, которая находится в здании – памятнике архитектуры начала XX века. Спектакль расскажет зрителям, как сохранить старинные здания города. Вход: через регистрацию.

"Калейдоскоп историй про Тюмень". Фото: VisitTyumen

"Калейдоскоп историй про Тюмень". Фото: VisitTyumen

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

- От ул. Перекопской, 2 в 17 часов стартует велосипедная экскурсия «Купеческое наследие Тюмени». Организаторы обещают прокатиться по таким местам, «где автобус не проедет, а пеший турист не пройдёт». Протяжённость маршрута – 5 км, продолжительность экскурсии – 2 часа. Тюменцы смогут увидеть магазины на Царской и дома именитых купцов, прокатиться по старинному району Тычковки, полюбоваться набережной, рассмотреть деревянные резные украшения домов и послушать о том, на что тратили деньги купцы и как они жили за глухими заборами. Стоимость: 400 рублей, телефон для бронирования – 735-666.

"Купеческое наследие Тюмени". Фото: VisitTyumen

"Купеческое наследие Тюмени". Фото: VisitTyumen

- В КТЗ «Золотые ворота Сибири» (ул. Герцена, 87) в 19 часов состоится вечер аргентинского танго TANGO EN VIVO. Здесь станцуют лучшие пары Европы и России, чемпионы международных соревнований под аккомпанемент музыкального коллектива. У тюменцев есть уникальная возможность увидеть всё, что делает танго особенным танцем – страсть, драму, эстетику движений и мастерство импровизации. Стоимость: 1500-2400 рублей.

Вечер аргентинского танго. Фото: VisitTyumen

Вечер аргентинского танго. Фото: VisitTyumen

- В Доме Печати (ул. Осипенко, 81) в 20.30 пройдёт ставший уже традиционным «Открытый микрофон». Все желающие смогут проявить себя в жанре стенд-апа, поднять себе настроение и посмотреть на рождение юмора. Стоимость: 150 рублей.

Открытый микрофон. Фото: VisitTyumen

Открытый микрофон. Фото: VisitTyumen

ИСТОЧНИК KP.RU

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