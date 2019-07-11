От «Умного города» до онлайн-медосмотра: Сбербанк презентовал инновационные сервисы на выставке ИННОПРОМ-2019

С 8 по 11 июля в Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019. Свои разработки и достижения представили десятки участников из разных стран. Одними из самых привлекательных и посещаемых стали стенды Сбербанка.

Больше чем банк – таков девиз Сбербанка, и он вполне себя оправдывает. В этом году было принято решение сделать акцент не на финансовых продуктах, а показать пользователям максимальное количество сервисов экосистемы, удовлетворяющих потребности клиентов в повседневной жизни. Мы рассмотрели наиболее интересные и полезные из них.

Умный город

Первое, что заинтересовало посетителей выставки, – макет улицы города, где расположена облачная платформа SberCloud, отвечающая за работу сервиса «Умный город». По сути, это аналитика, позволяющая управлять общественным транспортом, выявлять подозрительных лиц, следить за степенью загрязнения мусорных баков и количеством человек, ожидающих автобус и прочее. Как производится контроль, можно увидеть при помощи планшета и дополненной реальности.

Среди представленных разработок - платформа SberCloud, отвечающая за работу сервиса «Умный город»

Врач в смартфоне

Стоять в очереди в регистратуру – вчерашний день. Сбербанк предлагает платформу телемедицины DocDoc. Сервис позволяет найти нужного врача, записаться на прием или получить консультацию онлайн. В базу данных на сегодняшний день внесены около 40 тысяч специалистов. Удобнее всего то, что программа доступна пользователям круглосуточно 7 дней в неделю.

Еще одно полезное нововведение, которое демонстрируют гостям выставки - прибор дистанционного медосмотра. Имея в арсенале компании такое устройство, сотрудникам не придется тратить время на посещение врача, а сам специалист избегает контакта с пациентами напрямую. Для примера, перед выходом на рейс с помощью аппарата водитель автобуса в считанные минуты проверит давление, уровень алкоголя в крови и температуру. А контролирующий процесс медик удаленно мгновенно оценивает состояние водителя и выдает наклейку, подписанную ЭЦП, с разрешением или недопуском на рейс.

Сбербанк предлагает платформу телемедицины DocDoc

Для успешного бизнеса

Программы для поддержки и развития малого и среднего бизнеса – одно из ключевых направлений Сбербанка. В этот раз на ИННОПРОМе представлен целый набор инструментов для аутсоринга бизнес-процессов «СберРешения». В него включены услуги, которые помогают сокращать издержки, расходовать средства с умом и грамотно вести бизнес.

В рамках выставки владельцы бизнеса также могут ознакомиться с сервисом микрозаймов «Выдающиеся кредиты», программой организации командировок Business Travel, коммуникационной платформой Dialog, купить ценные бумаги и валюту в приложении «Сбербанк Инвестор» и пообщаться с роботом-оператором.

В этот раз представлен целый набор инструментов для аутсоринга бизнес-процессов «СберРешения»

Отдельного внимания заслуживает платформа «Банк бизнес-партнеров». Здесь любой предприниматель может найти для себя подходящего партнера среди 29 000 представителей бизнеса из 174 стран.

Интерактив

В зоне коворкинга для посетителей выставки ИННОПРОМ-2019 Сбербанк проводит квест. Поучаствовать в нем может любой желающий: нужно пройти 5 заданий, которые помогают оценить страховые сервисы, ДомКлик, возможность оплаты услуг ЖКХ по QR-коду, «Спасибо от Сбербанка» и маркетплейс «Беру». Победитель получает ценный приз – коллекционные монеты, выпущенные к Универсиаде-2019.

Презентация продуктов Сбербанка на выставке ИННОПРОМ-2019 доказывает, что Сбербанк сегодня – это действительно больше, чем просто банк. Это целая экосистема, представленная широкой линейкой сервисов, позволяющих облегчить жизнь современного человека. Теперь со Сбербанком можно решать не только финансовые вопросы. А главное – делать все это в короткие сроки и в большинстве случаев – не выходя из дома.