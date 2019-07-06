Тюменцы решили поддержать Международный день поцелуя

6 июля весь мир празднует Международный день поцелуя. Ученые уверены - человеку необходимо каждые 24 часа получать определенное число поцелуев, чтобы отлично себя чувствовать и пребывать в миролюбивом настроении. А вот при недостатке поцелуев люди чувствуют себя вялыми и уставшими. К тому же поцелуи способствуют нормализации кровяного давления, улучшают работу легких, кровообращение, снабжают мозг большим числом кислорода. Поцелуи также являются одной из причин восстановления обмена веществ в организме.

Мы опросили тюменцев, достоин ли поцелуй отдельного праздника и попросили их вспомнить самый неожиданный поцелуй в своей жизни.

Анна Павлова, фотограф:

- Я считаю, что поцелуй, как и объятия, достойны отдельного праздника. Почему бы и нет? А вот самый неожиданный поцелуй я вспомнить не могу.

Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы:

- Безусловно достоин, и очень здорово, что такой праздник есть! Я, как кинестет, двумя руками ЗА такой день, равно как и день объятий! Это, безусловно, самый приятный способ выразить свои эмоции и чувства. Целуйте чаще своих близких, любимых и, конечно, детей, для них это очень важно!

Алексей Томилов, эксперт по IT-стартапам:

- Конечно достоин! А самый неожиданный и самый ожидаемый поцелуй у меня один - первый - с женой.

Елена Бурулева:

-Нет, не достоин. А про поцелуй, я не знаю, какой самый неожиданный ... наверно в загсе. Когда говорят фразу: «А теперь поздравьте друг друга как муж и жена», и мой жених/муж наклоняется ко мне, чтобы поцеловать, и в долях сантиметра перед моими губами замирает и говорит: «Лена, я поздравляю тебя!» Весь зал и фотограф хохотали до упаду, и никто не заснял поцелуй в итоге.

Сергей Скипин, программист:

- Праздник - это всегда здорово! А праздник, связанный с одним из самых лучших тактильных удовольствий на земле, - тем более достоин быть! Целующийся человек по определению счастливый и, хотя со временем для многоих это может стать рутиной, у всех нас был первый поцелуй, у всех был самый важный поцелуй и, конечно же, мы все хоть раз хотели расцеловать кого-то от избытка чувств. Так почему бы раз в году не уделить денек процессу, который заставляет гормоны радости напонять наши тела счастьем и приятным, незабываемым трепетом!

Комбарова Ирина, SMM-специалист:

- Самый неожиданный поцелуй, в щеку, у меня был ещё в детском садике. Я до сих пор помню своё смущение и недоумение от происходящего, и особенно слова воспитательницы: «Тили-тили-тесто, жених и невеста». И конечно же я считаю, что поцелуй достоин отдельного праздника! Ведь ученые давно доказали, что целоваться не только приятно, но и полезно! Во время поцелуя вырабатываются эндорфины – гормоны счастья. Улучшается настроение, и человек становится менее раздражительным, а значит быстрее и легче решает сложные и нестандартные задачи. К тому же поцелуи помогают избавиться от лишнего веса. Во время страстного поцелуя работают все лицевые мышцы, человек тратит столько же калорий, сколько расходуется при быстрой ходьбе!

Дарья Какурина, тренер-преподаватель по танцевальному спорту:

- Думаю,что отдельный праздник для поцелуя-это перебор. Целоваться можно каждый день, для этого не нужен праздник. Самый неожиданный поцелуй был для меня в Санкт-Петербурге, когда на прогулке на теплоходе по рекам и каналам, проплывая под мостом, все влюблённые пары резко и одновременно поцеловались! Выглядело очень необычно, я не ожидала такого, а тем более такой синхронности: поворачиваюсь и смотрю на своего молодого человека с удивленными глазами и ловлю такой же неожиданный поцелуй! Оказалось, есть такая традиция -проплывая под мостом целоваться.

Анастасия Протыняк, частный кондитер:

- Думаю, что отдельный праздник самого лучшего поцелуя должен быть каждый день!

Кстати, стоматологи выяснили, что кариес и заболевания полости рта реже возникают у тех людей, которые чаще целуются. Это можно объяснить тем, что в момент поцелуя происходит обильное выделение слюны, что благоприятствует очищению зубов от налета. Желаете, чтобы ваши зубы были здоровыми? Целуйтесь чаще!

Константин Драгомирецкий, стоматолог-имплантолог семейной стоматологии "Доктор Альбус":

- Я считаю, что поцелуй достоин отдельного праздника. Ведь это один из видов проявления любви и немаловажно, что Поцелуй любимого человека улучшает настроение и снимает стресс. А снятие стресса в нашем очень ускоренном темпе жизни очень важно. А то можно и перегореть. Вообще, праздник это повод отвлечься от рутинных будней большего количества населения, так что пользы много!