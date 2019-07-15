Куда пойти учиться: тюменским родителям рассказали, как помочь ребенку с выбором будущей профессии

В разгар вступительной кампании самый главный вопрос для выпускников и их родителей - как выбрать будущую профессию, чтобы не прогадать через несколько лет. На стремительно меняющемся рынке труда сложно предсказать, какая специальность будет востребована в будущем. А если ребенок и сам не знает, кем хочет работать, задача усложняется в разы.

Как помочь ребенку определиться с профессиональным будущим, на что нужно ориентироваться при выборе будущей специальности, координатор федерального проекта «Крепкая семья» в Тюменской области Елена Кашкарова.

Елена, сейчас у выпускников школ самое ответственное время: поступление в колледжи, вузы, определение своего профессионального будущего. Какие специальности сегодня действительно нужны на рынке труда?

Есть профессии, которые были и будут всегда, независимо от веяний времени: врачи, учителя, фармацевты, инженеры, полицейские, пожарные. Если говорить о том, каких специалистов сегодня не хватает на рынке труда, то я бы отметила профессионалов в сфере IT. У нас настолько быстро развивается цифровое поле, что мы не успеваем за ним. Я в свое время столкнулась с тем, что, когда нужно было переделать сайт, таких специалистов в Тюмени еще не было, надо было искать в других городах. Цифровизация идет повсеместно. Это и работа с большими базами, веб-дизайнеры, программисты разных уровней. Один из экспертов мне как-то сказал, что нам понадобится лет десять, чтобы закрыть потребность в специалистах в этой сфере.

С каждым годом все больше возрастает потребность и в экологах. Проблема охраны окружающей среды становится актуальнее, люди стали образованнее. Лет 15-20 назад вузы тоже выпускали таких специалистов, но уровень требований тогда был совсем другой, поэтому нам есть куда расти в плане качества и количества подготовки кадров.

Рынок труда сейчас нестабильный, тренды меняются быстро, и мы за ними не успеваем. Сейчас компании уже на этапе подготовки студентов озвучивают свои запросы и обучающихся готовят прицельно. По окончании вуза это будут уже специалисты, которых не надо дополнительно обучать при поступлении на работу, как было раньше. Это касается не только крупных нефтегазовых компаний, которые начинают выращивать свои кадры со школьной скамьи, но и автопредприятий. Например, одна из тюменских автокомпаний создала свою аудиторию, в которой будущие автослесари будут практиковаться.

- Не случится ли через несколько лет переизбытка тех же IT-специалистов?

- Нам до этого очень долго. Возможно, и случится, но с учетом того, как медленно все это развивается, произойдет это нескоро.

- Лет 15-20 назад на рабочие специальности шли те, кто не смог поступить в вуз. Даже существовал такой стереотип, что СПО - это для троечников и двоечников. Как сегодня изменилось отношение к таким профессиям?

- У меня дочь закончила девятый класс, из 15 человек в десятый пойти планировали только треть. Остальные хотели поступить в колледжи, но при этом рассматривали и вариант возвращения в школу, потому что средний балл для поступления в колледж сейчас 3,8-4,5, где-то и выше, а это уже далеко не троечники. Иметь рабочее образование сегодня не зазорно, если специалист с головой и руками, то его будут ценить. И зарабатывают такие профессионалы больше некоторых офисных работников.

Сейчас средне-специальное образование - это только трамплин на следующую ступень. Кстати, то же самое можно сказать и про вузы, потому что после получения диплома часто приходится доучиваться, получать дополнительное образование, если хочешь достичь высот в карьере и получать хорошую зарплату. Образование должно быть непрерывным процессом. По статистике, порядка 60% выпускников не устраиваются работать по специальности, а через пять лет тех, кто остается в профессии, - еще меньше. Это вполне объяснимо, потому что в 16-18 лет сложно определиться с будущим. Тех, кто видит себя в конкретной профессии в столь юном возрасте, - единицы. Часть, выучившись и поработав, понимают, что им это неинтересно, и продолжают искать себя. Ведь важно, чтобы работа приносила радость, а не только деньги.

- Кстати, многие школьники сейчас уходят после девятого класса, чтобы не сдавать ЕГЭ, а не за счет ли этих ребят повысилась востребованность рабочих профессий, ведь после девятого класса в вуз не поступить?

- У меня к ЕГЭ очень неоднозначное отношение, но проводить параллель между теми, кто боится его, и тем, кто поступает в колледжи, я бы не стала. Конечно, есть и такие. Но достаточно и тех, кто стремится окончить 11-й класс, чтобы потом поступить в вуз.

- Можно ли стать успешным без вузовского образования?

- Можно. Высшее образование и красный диплом абсолютно не гарантируют безоблачное будущее. Бывает, что троечники становятся успешнее отличников. Важнее не то, где ты учился, какой у тебя диплом, а найти себя, в том числе и в профессии, тогда человек и будет успешным. Задача родителей - не стараться устроить ребенка в вуз, а помочь определиться с тем, что интересно. При этом забыть о своих нереализованных амбициях, а думать об интересах будущего студента. Ведь людей, которые ходят на работу с девяти утра до шести вечера просто потому, что так надо, очень много. Это не приводит ни к личностному росту человека, ни к профессиональному, ни к развитию экономики, если смотреть глобально, потому что тяжело чего-то добиваться, ждать каких-то высот от людей, которым работа неинтересна.

- На что нужно ориентироваться школьникам и их родителям при выборе будущей профессии? Как определить, что эта работа твоя, а эта - нет?

- Не стоит рассматривать будущую профессию только с точки зрения заработка. На любой работе можно вырасти от рядового специалиста до начальника. И будешь даже гораздо лучшим управленцем, потому что прошел этот пусть с низов. Ориентироваться надо на ребенка, на его интересы, к чему он тянется. Больше разговаривать.

В идеале нужно усилить работу по профориентации школьников, рассказывать о направлениях, которые есть, и готовить к тому, что, по большому счету, любая специальность состоит из навыков, и нужно развивать их, чтобы быть универсальным специалистом. Кстати, у нас есть проект «Конструктория - Про». Мы рассказываем ученикам седьмы-девятых классов в целом о направлениях, о том, какие навыки нужны будут. У нас есть список из 50 навыков, которые нужно развивать, чтобы применять в той или иной сфере. Для того, чтобы стать успешным, гибким специалистом, нужно развиваться именно в рамках целого направления, а не одной узкой специальности. Помимо этого, нужно больше проводить ребятам экскурсии по предприятиям. Если делать такие программы на постоянной основе, то это им поможет определиться с профессиональным будущим.

- Кстати, многие дети сегодня сами не знают, кем хотят быть, они не видят себя в какой-то конкретной профессии, не мечтают, допустим, лечить людей, спасать жизни, делать открытия. Зачастую главное желание - разбогатеть. Как вы считаете, почему так происходит?

- Я бы не сказала, что многие так говорят. Я знаю множество примеров, когда дети со школы увлечены определенной профессией, развиваются в этом направлении. Когда они точно знают, кем хотят работать, и им это интересно. Желание заработать понятно, и в чем-то оно правильное, другое дело, что оно должно быть шире. Врач замечательно может заработать, если он с головой, как и любой другой специалист в любой другой сфере.