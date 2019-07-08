Очередную игру закрытого тюменского благотворительного клуба посвятили проблемам экологии

В первый вторник месяца в бизнес-отеле "Евразия" прошла традиционная, уже XV, игра закрытого благотворительного клуба MassOn, организованная специалистами коммуникационного агенства "Пионер". На этот раз темой интеллектуальной игры для предпринимателей стала актуальная в наши дни проблема экологии и переработки мусора.

Встречи #MassOnClub подразумевают соревнование между командами в ответах на непростые вопросы, подготовленные гостями игры (необходимо отметить, что на ответ и обсуждение вопроса командам отводится всего 60 секунд). В этот раз игроки делились на команды "Стекло","Бумага" и "Пластик". Заслуженными победителями стали игроки команды "Пластик" с капитаном Степаном Матаевым (управляющий партнер ЮК "Аспект").

Главным гостем игры выступил Владимир Кайда, генеральный директор ООО "Тюменский завод полимерных изделий". Именно он подготовил вопросы на тему мусоропереработки для участников клуба:

- Мы перерабатываем отходы разного пластика: бутылки, пленки, различные промышленные отходы. Тема игры злободневная, она является частью моей профессиональной деятельности, тем, чем я всю жизнь занимаюсь. А в последние годы проблема мусора стала особо остро. Мы видим, сколько в нашем регионе, стране, да и в мире уделяется внимания вопросам экологии и вторичной переработки отходов: как промышленных, так и твердых коммунальных. Наш завод как раз занимаемся переработкой, например, всем известных пластиковых бутылок. Мы преобразовываем их в нитки, полиэфирные волокна, из которых шьёт одежду, и во многое другое. Здорово, что тюменские бизнесмены решили погрузиться в этот вопрос так досконально. Традиционно все сборы от билетов клуба MassOn поступают в распоряжение Тюменского отделения "Российского детского фонда". На пятнадцатой игре удалось собрать 28 000 рублей. Всего же за все время существования "масонов" они перечислили в фонд чуть меньше миллиона. Собственник бизнес-отеля "Евразия" и соорганизатор #MassOnClub Светлана Раца рассказывает:

- Бизнес-отель Евразия является гостеприимной площадкой для многих мероприятий. И уже на протяжении 8 лет мы работаем в сотрудничестве с Российским детским фондом, чья адресная благотворительная помощь направлена на поддержку многодетных семей юга Тюменской области. В "масонах", для которых отель открывает двери каждый первый вторник месяца, мне нравится то, что игра в себе соединяет, с одной стороны, smart-благотворительность, а с другой, - тренинг для игроков. Тут и практика мозгового штурма, и эмоционального интеллекта, и навыков вести диалог, стресс-менеджмент. Предприниматели встречаются с новыми людьми, обмениваются контактами, знакомятся, рассказывают о своих делах. А фонд всегда делает отчет о том, куда направлены полученные средства, на что потрачены собранные деньги, кому оказывается помощь. Поэтому ни у кого нет сомнений в том, что эти деньги доходят до своих юных адресатов.

Самым интересным вопросом июля игроки признали вопрос об ученом по фамилии Хэммонд. Он как-то провел следующий эксперимент: собрал мусорную кучу и запустил в нее своего полуторагодовалого сына. После трех таких "сеансов" структура кучи значительно изменилась. Публикуя результаты этого эксперимента, Хэммонд предостерегает своих коллег от возможных ошибок в работе. Игрокам нужно было назвать его профессию.

Традиционно все сборы от билетов клуба поступают в распоряжение тюменского отделения "Российского детского фонда". Фото Ильи Гарипова

- Вопрос стал "гробом", ни одна из команд не смогла найти на него правильного ответа, - рассказывает постоянный участник клуба, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова, - а профессия Хэммонда оказалась - археолог. Известно, что археологи исследуют содержимое мусорных куч, пытаясь разобраться в культуре и жизненном укладе людей того времени. Хэммонд (сам — археолог) в научной статье подчеркивает, что многие загадочные особенности древних мусорных куч могли возникнуть в результате подобной их "обработки" детьми, а не быть связанными с какими-то религиозными ритуалами или бытом. Считаю полезным помнить о том, что иногда все проще, чем кажется на самом деле.

В заключении новые игроки клуба отметили, что сочетание из полученных знаний, адреналина от игры, азарта соревнования и радости от общения новыми людьми сделает их постоянными игроками #MassOnClub.