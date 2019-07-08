Новая жизнь деревень: как малый бизнес преображает тюменские села

Посвятить себя жизни на земле – готов далеко не каждый. Жить и работать в небольшом селе могут лишь люди, искренне преданные своему делу, амбициозные, получающие моральное удовлетворение того, что помогают небольшой территории развиваться. В Тюменской области есть достойные примеры того, как малый бизнес помогает сохранять сельские территории.

Один из таких молодых предпринимателей живет в селе Ильинское. Максим Панов занялся фермерством в 2013 году, переехав в Казанский район из Барнаула. Сегодня на его ферме 120 голов КРС, в штате работают 15 человек, а из полученного молока производят восемь сортов сыра.

Открытие предприятия придало импульс развитию Ильинки. Несколько семей обзавелись постоянным стабильным доходом, 150 семей получают «социальное» молоко. Кроме того, молодой предприниматель по возможности материально помогает муниципалитету в проведении культурно-массовых мероприятий. Так, охотно угощал своим молоком более 100 человек, приезжавших в село со всей страны на летний фестиваль песни.

Сегодня на ферме Максима Панова 120 голов КРС, в штате работают 15 человек

- Ильинское – это все-таки муниципальный центр. Здесь есть садики, школа, больница, учреждения дополнительного образования, поэтому территория живет. Но если говорить о других, более мелких населенных пунктах, то села, конечно, вымирают. На земле остаются только пожилые, молодежи нет, и скоро уже некому будет работать, - с досадой говорит Максим.

Фермер считает, что спасать село нужно, но молодежь можно привлечь только достойным уровнем жизни, интересной работой, развитием социально-культурной среды. Не так давно он выступал перед школьниками и рассказывал, почему, будучи молодым парнем, приехал из большого города и остался на селе.

Кстати, за свое участие в развитии жизни села и активное развитие фермерского хозяйства молодой предприниматель стал победителем конкурса общественного признания 2018 года в номинации «Дебют». А не так давно активный фермер принял участие в расширенном заседании Общественного совета проекта «Российское село» в Тюменской областной думе, где озвучил свои предложения.

По его словам, в одиночку выжить в современных реалиях трудно. Фермерам может помочь кооперация. Одни могли бы производить зерно, вторые — заготавливать корма, третьи — поставлять молоко, готовую продукцию, четвертые — продвигать на рынок отличный продукт.

- Наш посыл в том, что каждый фермер должен иметь возможность выйти на рынок и представить готовую продукцию. В этом основной тренд и успех сельского хозяйства, а также поддержания достойного уровня жизни на земле, развития деревень, - уверен Максим Панов.

Его мнение разделяет и депутат Госдумы Николай Брыкин. Народный избранник считает, что «селяне должны иметь те же условия для жизни, что и горожане», поэтому при реализации программы в регионе рассчитывают не только на государственные инвестиции, но и на внебюджетные источники.

В Тюмени обсудили реализацию проекта «Российское село». Фото пресс-службы Тюменской областной думы

Тюменские власти намерены активно участвовать во всех направлениях, обозначенных в программе развития сельских территорий, также они отмечают необходимость активного подключения селян в этот процесс. И, кстати, первые предложения от них уже поступили. Так, местные товаропроизводители рассматривают идею создания бренда «Тюменский фермер». Это будет что-то схожее с проектом «Покупаем тюменское».

По мнению сельских активистов, проект может оказать существенную поддержку сельских фермеров. Они подчеркнули тот факт, что сельские хозяйственники производят качественные продукты питания, но по ряду объективных причин не могут предложить их на полки региональных и федеральных торговых сетей.