2019-07-08T06:21:10+03:00
Общество

День семьи, любви и верности в Тюмени: куда сходить 8 июля 2019

Рассказываем, где отметить день Петра и Февронии
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: https://vk.com/family_day_fsciФото: https://vk.com/family_day_fsci
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По всей России сегодня, 8 июля, отмечают праздник День семьи, любви и верности, который появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии. Чтобы вы не потерялись в череде праздничных мероприятий, «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила обзор праздничных площадок. Посвятите этот день самому дорогому – семье.

«ЛЕГЕНДА О ВОЛЬНОМ ГОРОДЕ»

В Молодёжном театре «Ангажемент» им. В.С. Загоруйко (ул. Олимпийкая, 8а) в 10 утра состоится показ романтического музыкального спектакля «Легенда о Вольном городе», поставленной по пьесе драматурга Тамары Габбе. Постановка познакомит тюменцев со средневековой фламандской легендой об освобождении Вольного города от чужеземных захватчиков. Главный герой этой истории – метельщик Жильбер по прозвищу Караколь, который поднимает горожан на восстание против жестокого, но трусливого, герцога де Маликорна, наместника чужеземного короля. Караколь влюблён в красавицу Веронику, но герцог сам хочет на не жениться. Зрителей ждут неожиданные повороты судьбы и захватывающие события. Конечно же, добро победит зло! Стоимость билетов: 200 руб. (6+).

Фото: Ангажемент

Фото: Ангажемент

8 ИЮЛЯ В ТЮМЕНСКИХ БИБЛИОТЕКАХ

Мультимедийное путешествие для детей «Кукольный театр Сергея Образцова» пройдёт в 10 утра в библиотеке №8 им. А.П. Чехова (ул. Северная, 2/1). Ребята побывают за кулисами театра и узнают от библиотекарей об этом удивительном человеке, который отдал почти 70 лет жизни своему любимому делу. 6+.

День информации «Пётр и Феврония: история вечной любви» состоится в 10 часов утра в библиотеке №15 им. П.П. Ершова (ул. Минская, 98/3). В честь этих святых супругов – Петра и Февронии Муромских – сегодня и отмечается праздник. Ребятам расскажут их историю любви и поведают об их семейной верности.

Театрализованный экскурс «Жить в любви и согласии» состоится в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) в 11 часов. Ребятам расскажут трогательную историю о Петре и Февронии, они вспомнят пословицы и поговорки о семьи и примут участие в весёлых конкурсах «Мама собирается на работу», «Раз картошка, два картошка», «Автомобиль» и т.д.

Час интересных историй «Мой мир – моя семья!» ожидает ребят в библиотеке №20 (ул. Пермякова, 6а/1) в 11 часов. Ребята узнают о том, как живут многодетные семьи, в которой взрослые всегда находят общий язык с детьми, из повести А.-К. Вестли «Папа, мама, бабушка и грузовик», познакомятся с братьями Жанами и их родителями, из серии книг Ж.-Ф. Арру-Виньо «Приключения семейки из Шербура».

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Танцевальная программа «Когда моя семья со мной» стартует в 18 часов в ДК «Строитель» (ул. Республики, 179). Во время танцевального вечера для ветеранов пройдут традиционные бальные танцы, прозвучат мелодии в танцевальных ритмах.

Праздничная программа «Ромашковое счастье» состоится в 18 часов в сквере Казачьи луга (ул. Казачьи Луга, 22/2). В концерте ожидаются многочисленные мастер-классы, игры, конкурсы, развлечения и выступления творческих коллективов Центра русской культуры.

Праздничная программа «День семьи, любви и верности» состоится в 18 часов на набережной. Гостей ждут игровые семейные программы, интерактивные площадки, мастер-класс «Символ семьи», фотозоны, красочный концерт, свадебный обряд, поцелуйные игры для незамужних, акция «Семейный корабль» и т.д.

День семьи на тюменской набережной

День семьи на тюменской набережной

Развлекательная программа «Семья – мой дом» состоится в 19 часов на площади ДК «Поиск» (ул. Александра Пушкина, 10). Ведущий расскажет, как возник праздник День семьи, любви и верности, и как его нужно праздновать. Здесь будут работать различные интерактивные площадки, тематическая викторина и многое другое. Ожидаются выступления творческих коллективов Дома культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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