2019-07-12T11:14:44+03:00
Туризм

Куда поехать на выходные из Тюмени: планируем уикенд в Екатеринбурге и его окрестностях

Рассказываем, где и за сколько снять жилье, что посмотреть и куда стоит заглянуть на обратном пути
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В Екатеринбурге много интересных мест для посещенияВ Екатеринбурге много интересных мест для посещенияФото: Кира Санникова
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Лето – это время, когда хочется как можно больше путешествовать. И, если одни предпочитают проводить выходные на природе, за городом, другие, напротив, хотят быть в гуще событий и посмотреть новые города. Жителям Тюмени в этом плане повезло. Из спокойного областного центра можно отправиться в более шумный Екатеринбург, а по пути посетить и интересные природные объекты. Для тех, кто планирует свой очередной уикенд, рассказываем где и за сколько снять жилье в Екатеринбурге, что посмотреть, и куда стоит обязательно заглянуть на обратном пути.

Где остановиться?

Екатеринбург - город большой и вариантов жилья предостаточно, от хостелов и отелей до апартаментов (квартир). Если едете компанией из 4-5 человек, несомненно, выгоднее снять квартиру.

На популярном сервисе «Авито» цены на аренду двухкомнатных квартир колеблются от 2000 рублей. Стоимость аренды в выходные дни чуть выше. Так, апартаменты в центре Екатеринбурга можно арендовать за 5 тысяч рублей на двое суток на пятерых человек.

Уличное граффити в подземных переходах Екатеринбурга Фото: Кира Санникова

Уличное граффити в подземных переходах ЕкатеринбургаФото: Кира Санникова

При этом вы получаете вполне приличный ремонт, с необходимой бытовой техникой, комплекты постельного белья и полотенца. Еще один бонус - закрытый двор, где на время поездки можно оставить автомобиль. Арендовав жилье в центре, можно особо не задумываться о транспорте. Все интересные объекты и заведения общепита будут в шаговой доступности.

Где поесть?

В части еды в Екатеринбурге есть где разбежаться. Сеть общественного питания в городе представлена более чем широко - от всевозможного популярного фаст-фуда до ресторанов, отличающихся интересным дизайном и меню.

Если хотите быстро и недорого перекусить, то в помощь вам знакомые по Тюмени сети быстрого питания. Встречаются они почти на каждом шагу. Но и для любителей красиво и вкусно поесть, здесь также найдется немало достойных мест.

Заведения Екатеринбурга отличаются интересным интерьером и большим количество растений Фото: Кира Санникова

Заведения Екатеринбурга отличаются интересным интерьером и большим количество растенийФото: Кира Санникова

Так, только на одной улице 8 марта можно найти несколько интересных вариантов - рестораны «Сойка», «Гастроли», Пиццерия «Фая» и ряд других. Цены в них сопоставимы с тюменскими. Летом, как и везде, популярны летние веранды и в Екатеринбурге открытые площадки есть практически у каждого заведения.

Летние веранды обустраивают прямо на улице, около заведения и они никому не мешают Фото: Кира Санникова

Летние веранды обустраивают прямо на улице, около заведения и они никому не мешаютФото: Кира Санникова

Что посмотреть?

Чаще всего туристы посещают Ельцин Центр и бизнес-центр «Высоцкий». Первый объект славится своим музеем Бориса Ельцина. Это первый президентский музей в России. Он придется по вкусу тем, кто хотел бы вспомнить 90-е. Представленные экспозиции собрали все главные атрибуты того времени и четко передают царившее тогда в стране настроение. Посещение музея позволит еще раз оценить значение этой эпохи для жизни современной России.

Кроме самого музея можно посетить Арт-галерею. Здесь проходят интересные художественные выставки. Место по душе найдут себе и любители чтения. В Ельцин центре есть уникальный книжный магазин «Пиотровский». За выбором того или иного издания здесь можно потерять не один час – настолько разнообразен книжный ассортимент. Если вы давно хотели найти какое-то редкое издание, или книгу в интересном оформлении, обязательно стоит туда заглянуть.

Ельцин Центр излюбленное место встречи молодежи Фото: Кира Санникова

Ельцин Центр излюбленное место встречи молодежиФото: Кира Санникова

Помимо этого, в Ельцин Центре располагается большое количество шоу-румов, где можно приобрести дизайнерскую одежду, а также затариться всевозможными открытками и сувенирами с тематикой Урала.

Кстати, сам центр расположен на Набережной реки Исеть. Здесь можно прогуляться, спуститься к воде, пофотографироваться.

Второе по популярности место для посещения среди гостей города бизнес-центр «Высоцкий». Билет обойдется в 350 рублей. Сюда входит посещение музея Владимира Высоцкого, а также подъем на смотровую площадку. Она располагается на 52 этаже, на высоте 186 метров. Сверху взору открывается потрясающая панорама Екатеринбурга, простирающаяся вдаль на 25 километров.

Знаменитый мерседес Владимира Высоцкого с экспозиции музея известного артиста Фото: Кира Санникова

Знаменитый мерседес Владимира Высоцкого с экспозиции музея известного артистаФото: Кира Санникова

Смотровая площадка не оставит равнодушными тех, кто любит красивое фото. Находясь на высоте, под открытым небом, по-настоящему захватывает дух.

Панорама Екатеринбурга с высоты 52 этажа Фото: Кира Санникова

Панорама Екатеринбурга с высоты 52 этажаФото: Кира Санникова

Куда заглянуть по дороге

Не забываем по пути посмотреть и уникальные природные достопримечательности. Одна из них – Уральский Марс. Официальное название карьера - Полдневский участок Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин. Он находится под Богдановичем.

Его площадь около 70 кв. км. Оно самое крупное по величине запасов на Среднем Урале. Схожесть с Марсом ему придают холмы и впадины огне-рыжего цвета.

Схожесть с Марсом ему придают холмы и впадины огне-рыжего цвета Фото: Кира Санникова

Схожесть с Марсом ему придают холмы и впадины огне-рыжего цветаФото: Кира Санникова

Найти данное место при наличии с собой смартфона не составит труда. Достаточно в гугл-картах выбрать «Уральский Марс» и навигатор приведет вас к цели. Сделать это можно, как двигаясь из Тюмени в Екатеринбург, так и наоборот. Второй вариант, чуть удобнее. Понять, что вы точно прибыли к месту назначения помогут припаркованные вдоль дороги автомобили и туристические автобусы.

Официальное название карьера - Полдневский участок Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин Фото: Кира Санникова

Официальное название карьера - Полдневский участок Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глинФото: Кира Санникова

Место в последнее время стало очень популярно. Сюда приезжает большое количество как организованных туристических групп из Тюмени, так и просто любителей интересных мест и крутых фотографий. Снимки с хэштегом #УральскийМарс можно увидеть во многих социальных сетях. А недавно один тюменский глянцевый журнал даже снял там обложку очередного номера.

Уральский Марс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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