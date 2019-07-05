Куда сходить в Тюмени на выходных 6 и 7 июля 2019

Впереди – первые июльские выходные. Наконец-то можно отдохнуть, поваляться с книжкой, съездить на шашлыки или необычно провести время. Для того, чтобы обогатиться новыми знаниями, «окультуриться», оздоровиться или просто провести время с хорошей компании, «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные. Выбирайте мероприятия на свой вкус!

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ

- От Сквера «Прощание» в 18.30 пройдёт пешеходная экскурсия «Резная сказка Тюмени», где все желающие смогут познакомиться с купеческими особняками и их историями, увидеть богатые наличники и резное убранство усадеб, узнать об элементах декора, которыми любили оформлять свои дома тюменские улицы. Экскурсию проведёт мастер-реставратор, который сам восстанавливал деревянные украшения. Стоимость: 400 рублей.

"Резная сказка Тюмени". Фото: Visit Tyumen

- В «FABRIC BAR» (ул. Молодёжная, 74, стр.4) в 20 часов стартует показ картины «британского Тарантино» - режиссёра Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». Этот фильм стал новым словом в жанровом кино 1990-х. Режиссёр взял за основу криминальный фильм и сделал так, что шуток в его картине стало ничуть не меньше, чем крови. Фильм покажут на английском языке с русскими субтитрами. Вход: 300 рублей (на эту сумму можно сделать заказ в баре).

"Карты, деньги, два ствола". Фото: Visit Tyumen

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ

- В Туристическом комплексе «Абалак» (Тобольский район, с. Абалак) 6 и 7 июля с 10 утра будет проходить фестиваль «Абалакское поле», который соберёт туристов со всего мира уже в одиннадцатый раз. На турнирах вновь встретятся профессиональные реконструкторы и любители средневековой культуры, пройдут турниры лучников, поединков один на один, показы исторических костюмов, соревнования по скандболу и тематическая ярмарка. Стоимость: 6 июля — 200 рублей (на два дня), 7 июля — 100 рублей (детям до 7 лет — бесплатно)

Абалакское поле. Фото: Visit Tyumen

- В Тобольском Кремле (Красная площадь, 1, стр. 2) в 18 часов состоится одно из главных музыкальных событий этого лета – фестиваль «Лето в Тобольском Кремле». Ежегодно это мероприятие под открытым небом посещают тысячи туристы и звёзды мировой величины – Дмитрий Хворостовский, Сергей Безруков, Юрий Башмет, театры «Геликон-опера» и «Новая опера», солисты Мариинского театра и другие знаменитости. По версии Events in Russia, «Лето в Тобольском Кремле» входит в ТОП-200 лучших событий 2019 года. Стоимость: 300-3000 рублей.

Лето в Тобольском Кремля. Фото: Visit Tyumen

- В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) состоится мастер-класс по лепке из глины. Организаторы обещают, что все участники смогут прикоснуться к себе и к своим эмоциям через такой волшебный минерал, как глина. Стоимость: 700 рублей, предварительная запись по телефону: 46-84-09.

Глинотерапия. Фото: Visit Tyumen

- В Доме печати (ул. Осипенко. 81) в 22 часа состоится вечеринка MAGNOLIA. Участники смогут насладиться самыми лучшими треками всех времён и народов, так что каждый найдёт что-либо на свой вкус. Танцпол раскачают MERIEM | SRM | KARHU. Стоимость: 200 рублей.

Вечеринка Magnolia. Фото: Visit Tyumen

- В «FABRIC BAR» (ул. Молодёжная, 74, стр.4) в 22 часа состоится кинопоказ фильма ужасов «Омен». Он станет продолжением ретроспективы фильмов ужасов, которую этим летом проводит кинобар, куда войдут классические и новые фильмы-слешеры. Если сейчас «Омен» уже немного позабыт, то для своего времени это была пугающая до жути лента. Главный герой картины – маленький мальчик, который обманом был отправлен в семью американского дипломата. Вокруг него с младенчества происходят страшные события, и вскоре отец решает выяснить, кто же его настоящие родители… Фильм покажут на английском языке с русскими субтитрами. Вход: 300 рублей (на эту сумму можно сделать заказ в баре).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ

- На Тюменском ипподроме (ул. Клары Цеткин, 59) в 13 часов состоится розыгрыш традиционных призов для лошадей рысистых пород. Зрители могут перекусить в кафе, покататься на лошадях (50 руб. – дети, 100 – взрослые) и просто зарядиться хорошим настроением. Стоимость: бесплатно.

Тюменский ипподром. Фото: Visit Tyumen

- В Доме печати (ул. Осипенко, 81) в 20.30 пройдёт Stand Up одного из самых опытных стенд-ап комиков Екатеринбурга Дениса Романцова. Он принимал участие в различных телевизионных проектах, гастролировал по стране и не в первый раз выступает с сольным концертом. Стоимость: 400 рублей.

Стенд-ап Дениса Романцова

КСТАТИ

В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) до 30 июля проходит бесплатная выставка «Все свои», где будут продемонстрированы работы разного смысла, содержания и уровня. Общая суть выставки – творчество человека, работающего в музее. Вы сможете увидеть работы в разных видах и техниках: графика, живопись, инсталляция, ткачество, скульптура.

Выставка "Все свои". Фото: Visit Tyumen

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