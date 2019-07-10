Большая часть тюменских туристов отказывается от отпуска в Грузии

С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запретили осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам на время действия запрета рекомендовали воздержаться от продажи туристических путевок в Грузию. Как это отразилось на тюменских туристах, стоит ли лететь в Грузию и какими путями добраться до страны - в материале «Комсомольской правды-Тюмень».

МНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТУРБИЗНЕСА

Ситуация в Грузии, несомненно, стала самой обсуждаемой за последние дни. И на то есть ряд причин. Помимо самих волнений, происходящих в дружественной стране, многих жителей России волновал и личный вопрос – срывающийся отпуск. Грузия, ставшая за последние пару лет популярным место отдыха, успела покорить сердца многих российских туристов.

Среди них большое количество представителей Тюменской области. Как и соотечественников, жителей нашего региона, привлекали относительно невысокие цены на авиаперелеты, демократичные цены на аренду жилья и проживание в самой стране, ну и, конечно же, потрясающие виды и история страны.

Как отметила президент тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская, процент отказавшихся от поездки в Грузию в связи со сложившейся ситуацией все-таки больше. В эту категорию входят те, кто собирался полететь отдыхать с детьми, а также более старшее поколение. Придерживается своих планов по отпуску в Грузии молодое поколение.

- В цифрах статистку сложно показать, поскольку основная часть туристов предпочитает летать в Грузию дикарями. Но тем, кто успел приобрести билеты, а это, как правило, вылеты из Екатеринбурга и Москвы, деньги возвращали без проблем, в течение суток, - пояснила Любовь Матиевская.

По ее словам, часть туристов переориентировалась на другие, безвизовые направления: Азербайджан - Баку, Кипр, Черногория. И в этой ситуации теряет скорее Грузия, чем туристы. Поскольку сама отрасль страны готова принимать людей, но политические моменты играют свою роль. А там, где есть угроза российским туристам, государство вводит запрет на вылет, и он действует.

Серьезных проблем с возвратами не возникло и для туристических фирм, поскольку люди, преимущественно самостоятельно покупали билеты и бронировали отели. Причем некоторые турфирмы в силу поменявшейся ситуации только выиграли.

- На даты, когда было объявлено о закрытии рейсов, у нас не было туристов. До этого продавали туры на майские праздники. Около трех забронированных заявок по желанию отдыхающих мы переоформили на Болгарию и Турцию, - рассказала директор Travel Service Анастасия Дернова.

ЧТО ГОВОРЯТ ОТДЫХАЮЩИЕ

Многие тюменцы этим летом и в майские праздники уже успели побывать в Грузии. Среди них есть и те, кто оказался на отдыхе в гуще событий. Как рассказала жительница Тюмени Юлия, недавно вернувшаяся с сыном из Грузии, какого-либо дискомфорта, будучи на отдыхе, они не заметили.

- За время поездки мы были, в том числе, в Тбилиси несколько дней. Да, действительно, там есть небольшие волнения, но они касаются внутренней политики, нежели отношений с российской стороной. Чувствует напряжение среди молодежи, но опять же, это связано с внутренними процессами в государстве, - отметила девушка.

Она также добавила, что, к примеру, в Батуми, вообще не ощущается каких-либо протестных настроений. Там совершенно спокойно и складывается впечатление, что проживающее там население просто не в курсе происходящего.

ВАРИАНТЫ МАРШРУТА

Для тех, кто все-таки желает отправиться в Грузию, варианты есть и их достаточно много. Так, можно полететь через Ереван. Причем туристам даже не придется выходить из самолета во время остановки. Либо воспользоваться прямым рейсом Тюмень-Минеральные Воды, а далее добраться до Грузии на маршрутке или автобусе. Оба варианта достаточно демократичные.

Также у тюменских туристов есть возможность улететь в Грузию через Казахстан. Из столицы республики Нур-Султан курсируют рейсы до Тбилиси. Правда, придется сделать пересадку в аэропорту Алматы, либо в воздушной гавани Ташкента.

Следует отметить, что ситуация с правами российских туристов находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. Территориальным органам ведомства поручено оказывать всю необходимую помощь по консультированию и защите имущественных интересов российских туристов.

По вопросам защиты своих прав потребители туристских и транспортных услуг могут обращаться на «горячую линию» Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Вместе с тем, для жителей Тюмени есть и приятные новости. Так, недавно в аэропорту «Рощино» заработал новый визовый центр. Теперь оформить визу в Грецию можно не выезжая за пределы областного центра.

Еще одна приятная новость касается популярного направления отдыха, которое раньше было только доступно с вылетом из Москвы. Спустя пять лет открылись прямые вылеты из Екатеринбурга в Доминикану. Теперь тюменцам станет значительно быстрее добираться до желаемой страны и с меньшими затратами.