Шоу каскадеров в Тюмени покажет самые опасные трюки на грани возможностей

Уже на этой неделе тюменских любителей автородео в экстрим-шоу ждет настоящий адреналин: к нам приезжает прославленный российский театр «Каскадер», руководителем которого является чемпион авторалли Геннадий Кочерга.

В Тюмень гастролирующее экстрим-шоу едет с абсолютно новой программой. Профессиональный творческий коллектив авто и мотокаскадеров - это высококвалифицированные спортсмены и каскадеры наивысшей категории. Ведущим шоу станет Сэм Селезнев.

Театр «Каскадер» представит на автодроме ДОСААФ в тюменском Метелево удивительную программу. Гостей ждут мотоциклы и квадроциклы, единственный грузовой автомобиль, ездящий на задних колесах, бои легковых авто с биг-футом, сбивание машин, автофристайл и многое другое.

В двухчасовой зрелищной программе организаторы семейного шоу обещают захватывающие трюки и эффектные авто. Конструкторы представят единственный в мире трансформер «Тазотрон», сделанный из отечественного ВАЗ-2110, который на ходу превращается в робота и стреляет. Будут и монстр-траки, сминающие огромными колесами легковушки. Каскадеры, принимающие участие в известных киносъемках, покажут полицейские развороты, езду авто на двух колесах, прыжки в огненные кольца, сбивание вертикально стоящего автомобиля.

В отдельном блоке программы ожидается выступление на танке и имитация боев Великой Отечественной войны. Эту информацию корреспонденту Комсомольской правды в Тюмени подтвердили организаторы шоу. Они отметили, что любителям острых ощущений будет чем пощекотать себе нервы.

Добавим, что в городе шоу пробудет всего четыре дня - с 4 по 7 июля, затем отправится в Пермь и дальше в другие города, продолжая свое экстремальное путешествие на радость взрослым и маленьким зрителям.

Для справки

Продажа билетов - центры развлечений «Третья планета»:

- ТЦ «Галерея Вояж» - 3 этаж (ежедневно с 10:00 до 22:00; ул. Герцена, 94);

- ТРЦ «Фаворит» - цокольный этаж (ежедневно с 10:00 до 22:00; ул. Валерии Гнаровской, 12).

Цена билета - 800 руб. (детский), 1000 руб. - взрослый. Дети до 4 лет — бесплатно.

Дата: 4 и 5 июля в 19.00, 6 и 7 июля в 17.00.

Место: г. Тюмень, микрорайон Метелево, автодром ДОСААФ.

Телефон: +7 (963) 454-85-00.

Подробная информация здесь: https://vk.com/show_kaskader_tumen

Генеральный партнер «Шоу каскадеров» в Тюмени:

Генеральный партнер «Шоу каскадеров» в Тюмени

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