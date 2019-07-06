2019-07-06T18:05:10+03:00
Общество

Жительница Тюмени родила сына прямо в салоне такси

Водитель не сразу понял, что пассажиров стало больше
Анна Полякова
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Жительница Тюмени родила сына прямо в салоне такси Фото: pixabay.comЖительница Тюмени родила сына прямо в салоне такси Фото: pixabay.com
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В Тюмени женщина «в положении» не успела доехать до роддома. Сын появился по дороге в медучреждение прямо в такси. Удивительный случай произошел 6 июля.

Как рассказала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина, в роддом №2 женщина с уже родившимся ребенком приехала на такси около полудня. Медработники на каталке перевезли молодую мамочку и новорожденного в родовую, чтобы завершить все необходимые мероприятия.

Надо сказать, сам таксист никак не мог предположить подобного исхода. Он забрал из Антипино пассажиров - беременную женщину с родственником. По словам водителя, во время движения автомобиля она разве что стонала, но говорила, что все в порядке. Таксист решил, что будущей маме неудобно ехать или спина болит. Только, когда он услышал плач младенца, - понял, что пассажиров стало больше, от волнения даже руки затряслись. Думал только об одном - благополучно довезти маму с малышом до роддома.

- У женщины родился мальчик 53 сантиметров, весом 3230 г. Врачи отмечают, что состояние на данный момент удовлетворительное, однако пациентка в процессе беременности не наблюдалась, - сообщили в депздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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