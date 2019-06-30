АрМИ-2019 в Тюмени: первыми «Безопасный маршрут» построили ростовчане, «ТВВИКУвцы» - вторые

«Безопасный маршрут» - ещё один конкурс Армейских Международных Игр (АрМИ-2019), который 30 июня состоялся на полигоне учебного-тренировочного центра ТВВИКУ. Безоговорочным победителем соревнований стала команда 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа из Ростовской области. У тюменской команды ТВВИКУ – серебро, бронза –45-й отдельной инженерной бригаде Западного военного округа из Московской области.

Победители - команда из Ростовской областиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Команда ТВВИКУ - 2 местоФото: Алексей КОСЕНЧУК

Командам предстояло преодолеть специально оборудованную штурмовую полосу, включавшую в себя высадку из макета вертолёта по канату на высоте 8 метров, висячий мост, канатную стенку и макет фасада здания.

Прохождение полосы препятствийФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Приятно видеть то, что все нормативы, прописанные у нас, команды выполняют в 2-2,5 раза быстрее, практически рекорды ставят! Мы довольны результатами, - поделился впечатлениями начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ, выпускник ТВВИКУ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. – Главное, что не было нарушений требований безопасности и просчётов. Что касается трассы, то полигон ТВВИКУ – один из трёх существующих в России – самый лучший для проведения таких конкурсов. Он удобен и для организаторов, и для военных, и для зрителей.

Инженерная техникаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Зрители от зрелища были в восторгеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Построение мостаФото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам Юрия Ставицкого, упражнений в этом году было много – трассу чуть увеличили и усложнили. Тем не менее, для ростовчан это не стало помехой на пути к победе. 11-ю инженерную бригаду постоянно отмечают на «армейских» конкурсах, ведь она добивается лучших результатов.

Построение мостаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Капитан команды ТВВИКУ, начальник штаба батальона обеспечения учебного процесса, майор Сергей Зозуль рассказал, что в этот раз подвела техника. В состязании по возведению тяжёлого механизированного моста у второго автомобиля ТММ не вышел опорный цилиндр.

Работа сапёровФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Накануне все машины проверяли, но техника – есть техника, ничего не поделать, - рассказывает Сергей. – Мостовые опоры опускать нельзя, иначе они могут опрокинуться.

Напомним, вчера, 30 июня, на «АрМИ-2019» состоялся конкурс «Инженерная формула». Его победителем стала команда межвидового регионального учебного центра № 187из города Волжский Волгоградской области. Так же, как и золотым медалистам «Безопасного маршрута», им предстоит побороться за звание лучших на Международных армейских играх в августе.