АрМИ-2019 в Тюмени: первыми «Безопасный маршрут» построили ростовчане, «ТВВИКУвцы» - вторые
«Безопасный маршрут» - ещё один конкурс Армейских Международных Игр (АрМИ-2019), который 30 июня состоялся на полигоне учебного-тренировочного центра ТВВИКУ. Безоговорочным победителем соревнований стала команда 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа из Ростовской области. У тюменской команды ТВВИКУ – серебро, бронза –45-й отдельной инженерной бригаде Западного военного округа из Московской области.
Победители - команда из Ростовской областиФото: Алексей КОСЕНЧУК
Команда ТВВИКУ - 2 местоФото: Алексей КОСЕНЧУК
Командам предстояло преодолеть специально оборудованную штурмовую полосу, включавшую в себя высадку из макета вертолёта по канату на высоте 8 метров, висячий мост, канатную стенку и макет фасада здания.
Прохождение полосы препятствийФото: Алексей КОСЕНЧУК
- Приятно видеть то, что все нормативы, прописанные у нас, команды выполняют в 2-2,5 раза быстрее, практически рекорды ставят! Мы довольны результатами, - поделился впечатлениями начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ, выпускник ТВВИКУ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. – Главное, что не было нарушений требований безопасности и просчётов. Что касается трассы, то полигон ТВВИКУ – один из трёх существующих в России – самый лучший для проведения таких конкурсов. Он удобен и для организаторов, и для военных, и для зрителей.
Инженерная техникаФото: Алексей КОСЕНЧУК
Зрители от зрелища были в восторгеФото: Алексей КОСЕНЧУК
Построение мостаФото: Алексей КОСЕНЧУК
По словам Юрия Ставицкого, упражнений в этом году было много – трассу чуть увеличили и усложнили. Тем не менее, для ростовчан это не стало помехой на пути к победе. 11-ю инженерную бригаду постоянно отмечают на «армейских» конкурсах, ведь она добивается лучших результатов.
Построение мостаФото: Алексей КОСЕНЧУК
Капитан команды ТВВИКУ, начальник штаба батальона обеспечения учебного процесса, майор Сергей Зозуль рассказал, что в этот раз подвела техника. В состязании по возведению тяжёлого механизированного моста у второго автомобиля ТММ не вышел опорный цилиндр.
ФинишФото: Алексей КОСЕНЧУК
Работа сапёровФото: Алексей КОСЕНЧУК
- Накануне все машины проверяли, но техника – есть техника, ничего не поделать, - рассказывает Сергей. – Мостовые опоры опускать нельзя, иначе они могут опрокинуться.
Напомним, вчера, 30 июня, на «АрМИ-2019» состоялся конкурс «Инженерная формула». Его победителем стала команда межвидового регионального учебного центра № 187из города Волжский Волгоградской области. Так же, как и золотым медалистам «Безопасного маршрута», им предстоит побороться за звание лучших на Международных армейских играх в августе.
АрМИ-2019. Безопасный маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU