АрМИ-2019 в Тюмени: смотрим, как настоящие мужики бились за «Инженерную формулу»

Конкурс Армейских международных игр (АрМИ-2019) «Инженерная формула», который прошёл под Тюменью на полигоне «Андреевский» ТВВИКУ, завершился победой команды из города Волжский (межвидовый региональный учебный центр № 187, Волгоградская область). Мужики показали невероятное мастерство владения инженерной техникой и сплочённость команды.

Победители - команда из города ВолжскийФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Если честно, победа была ожидаемой, - поделился впечатлениями после Игр капитан команды Волжского Олег Рябов. – Нас в команде 16 человек, все тренировались и здесь, на трассе, и у себя в части, технику подготовили – вот и победили.

Второе место – у 14-й отдельной бригады Восточного военного округа (село Вятское Хабаровского края), третье – у 45-й отдельной бригады Западного военного округа (посёлок Нахабино, Московская область).

Награды победителям с 1 по 3 местоФото: Алексей КОСЕНЧУК

Конкурс проходил в два этапа полуфинальных и финальных заездов тяжелых гусеничных машин, каждая из которых выполняет собственную задачу. Так, на поле вышли: МДК (машина для рытья котлована), ИМР (инженерная машина разграждения), ПТС (плавающий транспортер), УР-77 «Змей Горыныч» (установка разминирования) и ГМЗ-3 (гусеничный минный заградитель). Причём последние два были задействованы на конкурсе впервые.

Погрузка автомобиляФото: Алексей КОСЕНЧУК

Команды на пути к победеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Безудержная борьбаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Инженерная техникаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Кроме того, ребятам предстояло преодолеть 26 препятствий на максимально быстрой скорости, самые сложные из которых – «ров», «колейный мост», «эскарп», «брод», «проход в минном поле». Длина трассы составила 2200 метров.

- Этот конкурс для подготовки и выполнений наших задач мы придумали несколько лет назад, и сегодня он нашёл применение не только в Вооружённых силах РФ, но и на мировой арене, - отметил Начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ, выпускник ТВВИКУ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. – Это такое же интересное зрелище, как «Формула-1», но только на инженерной технике.

Слова Юрия Ставицкого подтвердились: такого не ожидали даже самые искушённые зрители! Брызги воды и грязи во все стороны, пыль столбом, кружащие над головой вертолёты, взрывы, дымовые завесы… И дети, и взрослые были в полнейшем восторге!

Дымовая завесаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Вертолёты летали над головойФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Команды показали высокие результаты, несмотря на то, что одни – на первом месте, другие – на третьем, - отметил генерал-лейтенант. – Главное, не было нарушений техники безопасности.

Вплавь по озеру АндреевскомуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Участники выступали на пределе возможностейФото: Алексей КОСЕНЧУК

Секретарь судейской коллегии, полковник Александр Чёрный рассказал, что впервые за четыре года финал «Инженерной формулы» стал самым тяжёлым испытанием для судей. Команды шли вровень, так что им приходилось просматривать всё через видеоповторы.

- Мы смотрели порядок преодоления препятствий и начислили некоторым несколько штрафных минут, но механики-водители показали серьёзную подготовку, - подчеркнул он.

АрМИ-2019: прохождение трассыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов поприветствовал всех участников финального этапа и рассказал, что уже в августе 2019 на этом месте пройдут международные старты. Да, защищать честь страны среди представителей Беларуси, Китая, Лаоса, Пакистана и Казахстана предстоит и сегодняшним победителям.

Открытие. Вынос флаговФото: Алексей КОСЕНЧУК

По окончании прохождения эстафетыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Завтра, 30 июня, состоится финал конкурса «Безопасный маршрут». В этом испытании примет участие и команда из Тюменской области.