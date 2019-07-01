Митя Фомин посетил Тобольский кремль и спел на Дне города

Известный российский поп-исполнитель, бывший солист группы «Hi-Fi» Митя Фомин на минувшей неделе дал концерт в Тобольске, который отпраздновал своё 432-летие. На своей страничке в социальной сети исполнитель хитов «Всё будет хорошо» и «Перезимуем» рассказал, что перед концертом успел посетить Тобольский Кремль.

- После того, как мы посетили Тобольский кремль, которому уже более 300 лет, я допускаю, что все-таки родился не в столице Сибири, - пишет Дмитрий. – Называть себя столицей Сибири по праву должен старинный сибирский город Тобольск, которому сегодня исполнилось 432 года! Спасибо за единение, спасибо за эмоции, спасибо за этот праздничный салют, спасибо, что были #рядом! Стены Кремля и купола этого грандиозного памятника архитектуры сегодня стали свидетелями фантастического праздника в городе, где я впервые оказался за 20 лет гастролей! Восхищён вашим гостеприимством и энергетикой!

mf_agent После того, как мы посетили Тобольский Кремль, которому уже более 300 лет, я допускаю, что все-таки родился не в столице Сибири... По праву называть себя столицей Сибири должен старинный сибирский город Тобольск, которому сегодня исполнилось 432 года! Спасибо за единение, спасибо за эмоции, спасибо за этот праздничный салют, спасибо, что были #рядом! Стены Кремля и купола этого грандиозного памятника архитектуры сегодня стали свидетелями фантастического праздника в городе, где я впервые оказался за 20 лет гастролей! Восхищён вашим гостеприимством и энергетикой! Отмечайтесь, кто есть на видео, найдёмся с вами в инстаграм Мои впечатления от экскурсии по музею и Кремлю скоро ищите в сторис Тобольск - любовь

Митя выложил несколько фотографий со своей экскурсии по Тобольску и записи со своего выступления. В свою очередь, поклонники наперебой поблагодарили Фомина за выступления и отметили, что ждут его в городе снова.

- Восторг, восхищение, чувство гордости за ТОБОЛЬСК – вот какие чувства после концерта. Уже покидая площадку, в толпе зрителей, услышала от молодого парнишки: «Здорово! Теперь и жизнь по-другому пойдет, после этого концерта!» И ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО ЛА -ла –ла! – пишут поклонники.

Митя Фомин в ТобольскеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, Митя успел выступить и в оригинальной шляпе. По словам самого артиста, в ней находился суфлёр, который «подсказывал ему слова» во время выступления.

Напомним, ранее сообщалось, что на День города должен был приехать другой певец, Стас Костюшкин. Однако исполнитель хитов «Женщина, я не танцую» и «Я – бальник» и сам не знал, что должен был выступать на Дне города.