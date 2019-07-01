Митя Фомин посетил Тобольский кремль и спел на Дне города
Известный российский поп-исполнитель, бывший солист группы «Hi-Fi» Митя Фомин на минувшей неделе дал концерт в Тобольске, который отпраздновал своё 432-летие. На своей страничке в социальной сети исполнитель хитов «Всё будет хорошо» и «Перезимуем» рассказал, что перед концертом успел посетить Тобольский Кремль.
- После того, как мы посетили Тобольский кремль, которому уже более 300 лет, я допускаю, что все-таки родился не в столице Сибири, - пишет Дмитрий. – Называть себя столицей Сибири по праву должен старинный сибирский город Тобольск, которому сегодня исполнилось 432 года! Спасибо за единение, спасибо за эмоции, спасибо за этот праздничный салют, спасибо, что были #рядом! Стены Кремля и купола этого грандиозного памятника архитектуры сегодня стали свидетелями фантастического праздника в городе, где я впервые оказался за 20 лет гастролей! Восхищён вашим гостеприимством и энергетикой!
Митя выложил несколько фотографий со своей экскурсии по Тобольску и записи со своего выступления. В свою очередь, поклонники наперебой поблагодарили Фомина за выступления и отметили, что ждут его в городе снова.
- Восторг, восхищение, чувство гордости за ТОБОЛЬСК – вот какие чувства после концерта. Уже покидая площадку, в толпе зрителей, услышала от молодого парнишки: «Здорово! Теперь и жизнь по-другому пойдет, после этого концерта!» И ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО ЛА -ла –ла! – пишут поклонники.
Митя Фомин в ТобольскеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Кстати, Митя успел выступить и в оригинальной шляпе. По словам самого артиста, в ней находился суфлёр, который «подсказывал ему слова» во время выступления.
Напомним, ранее сообщалось, что на День города должен был приехать другой певец, Стас Костюшкин. Однако исполнитель хитов «Женщина, я не танцую» и «Я – бальник» и сам не знал, что должен был выступать на Дне города.
ИСТОЧНИК KP.RU