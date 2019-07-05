На тюменском автодроме «подожгли» человека - спойлер: на самом деле он жив

На самом деле человек жив и здоров, так как является профессиональным экстремалом, выступающим в российском театре «Каскадер». Ребята гастролируют 25-й год по стране со своим уникальным шоу и в этом сезоне отправились, в том числе и по городам Западной Сибири.

- У нас в шоу есть большие машины - биг-футы, так мы их фото закидываем в группах социальных сетей в тех городах, куда едет наше экстремальное семейное шоу, - рассказал организатор мероприятия Павел Раков. - Так вот, там есть подпись: «Вот какие авто нужны для наших дорог!». Везде эта фотография была весьма популярна, но в Тюмени это не прошло: дороги у вас отличные. Да и сам город очень современный и развивающийся.

«Шоу каскадеров» стартовало 4 июля в тюменском микрорайоне Метелево. Фото Ивана Горбунова

«Шоу каскадеров» стартовало 4 июля в тюменском микрорайоне Метелево, последнее представление пройдет вечером в это воскресенье 7 июля. В рамках экстремального представления профессионалы, снимающиеся в кино, продемонстрировали множество опасных и умопомрачительных трюков на своих автомобилях: езду на двух колесах, прыжки через огненные кольца, откручивание колес во время движения и установку их обратно и другие.

Каскадеры продемонстрировали прыжки через огненные кольца. Фото Ивана Горбунова

Зрители также увидели, как многотонный грузовик - BigPower - поднимается на дыбы, как легковушка.

Многотонный грузовик - BigPower - поднимается на дыбы. Фото Ивана Горбунова

А другие - трансформируются в роботов и ведут бой с человеком-терминатором.

Машины трансформируются в роботов и ведут бой с человеком-терминатором. Фото Ивана Горбунова

В незабываемом зрелище принимали участие и юные звезды шоу - Ярослав и Тимур - дети каскадеров. Они составили компанию своим старшим наставникам и наравне с ними выполняли сложнейшие номера.

В шоу приняли участие дети каскадеров. Фото Ивана Горбунова

Тюменцы и гости города увидели настоящую бойню старенького ВАЗа с огромным внедорожником.

«Семерка» в неравном бою с огромным биг-футом. Фото Ивана Горбунова

«Семерка» в неравном бою с огромным биг-футом в итоге превратилась в груду смятого металла.

«Семерка» превратилась в груду смятого металла. Фото Ивана Горбунова

Если вы желаете своими глазами увидеть это грандиозное шоу, услышать рев моторов и восхищенные крики, то каскадеры ждут вас на автодроме ДОСААФ еще 5, 6 и 7 июля. Начало шоу, которое проходит при любой погоде, сегодня пройдет в семь часов вечера, а 6 и 7 июля - в пять вечера.

Желающих увидеть грандиозное шоу, ждут на автодроме ДОСААФ 5, 6 и 7 июля. Фото Ивана Горбунова

Стоимость входного билета: 800 рублей - для детей до 14 лет, 1000 рублей - для взрослых (дети до четырех лет включительно - бесплатно). Билеты можно приобрести как на входе на автодром, так и в кассах центра развлечений «Третья планета»: ТЦ «Галерея Вояж», ТРЦ «Фаворит».

Генеральный партнер «Шоу каскадеров» в Тюмени:

Генеральный партнер «Шоу каскадеров» в Тюмени

Мясной бренд «Ишимский»

Партнеры:

Массажные кресла Ямагучи - интеллектуальные технологии здоровья

Партнер шоу: Массажные кресла Ямагучи

OldBoy Barbershop - территория для мужчин

Партнер шоу: OldBoy Barbershop - территория для мужчин

Служба эвакуации 172.