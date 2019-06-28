Куда сходить на выходных в Тюмени 29 и 30 июня 2019

Впереди – долгожданные выходные (жалко, что последние, июньские)! Можно выспаться, отдохнуть, поваляться с книжкой, съездить на шашлыки или необычно провести время. Для того, чтобы обогатиться новыми знаниями, «окультуриться», оздоровиться или просто провести время с хорошей компании, «Комсольская правда – Тюмень» подготовила традиционную афишу. Выбирайте мероприятия на свой вкус!

СУББОТА, 29 ИЮНЯ

- В садовой Школе «Ива Парк» (Садовый центр «Астра», 2-й км автодороги «Тюмень – Луговое», стр.1) в 9 утра состоится чайная церемония в Японском саду. Участники смогут попасть в другой мир и «излечить» свою душу с помощью японской культуры. Все желающие смогут принять участие в настоящей чайной церемонии с мастерами чайного дела. Стоимость билетов: 1000 руб./чел., предварительная запись по телефону: 70-44-88.

Чайная церемония. Фото: VisitTyumen

- От ул. Перекопской, 5 в 17 часов состоится велосипедная экскурсия «Купеческое наследие Тюмени». Горожанам предлагают прокатиться по таким местам, «где не проедет автобус и не пройдёт пеший турист». Протяжённость маршрута составит 5 км по извилистому пути, придуманному экскурсоводом. Тюменцев ждут магазины на Царской, дома именитых купцов, прогулка по старинному району Тычковки и набережной и осмотр деревянных украшений домов. Экскурсии проходят со своими велосипедами. Стоимость экскурсии: 400 рублей, бронь билетов по телефону: 735-666.

Экскурсия на велосипедах. Фото: VisitTyumen

- В театре «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а) в 18 часов состоится спектакль «Не всё коту масленица», по мотивам бессмертного произведения Островского. Зрители смогут вдоволь посмеяться над ситуациями, в которой оказываются герои, и полюбить тексты русского классика. Стоимость билетов: 450 рублей.

Спектакль "Не всё коту масленица". Фото: VisitTyumen

- В «YesRockClub» (ул. Ленина, 4) в 19 часов состоится концерт екатеринбургских рок-групп – «HEAVY HEADS» и «ANCHORITE». Поддерживать их будут тюменские ребята из группы «SOLAR ZERO». Гостей концерта ждёт музыка в стиле стоунера, гранжа, альтернатив-метала. Стоимость билетов: 300 рублей.

Рок-концерт.Фото: VisitTyumen

- В клубе «Атмосфера» (ул. Ямская, 22) в 21 час состоится концерт мегапопулярной певицы Ханны. Девушка начала сольную карьеру в 2013 году с песни «Я просто твоя». Спустя три года Ханна приняла участие в Big Love Show в московском СК «Олимпийский»и выпустила новый трек «Омар Хайям». В том же году она была выдвинута на «Премию Муз-ТВ 2016» в номинации «Прорыв года». Тюменцы смогут послушать хиты популярной певицы и новые треки. Стоимость билетов: 2,5 тысячи рублей.

Концерт Ханны. Фото: VisitTyumen

- На площади 400-летия Тюмени 29 и 30 июня в 10 утра состоится открытый фестиваль «Жара». Гостей ждут 7 разнонаправленных площадок, в числе которых: «ЖарЛяндия», «Спорт», «Туризм», Igolka-market, «Своя атмосфера», «Главная сцена» и фудкорт. На каждой площадке пройдут мастер-классы, выступления экспертов, фотозоны и фотовыставки. Зрителей ожидает большой концерт с приглашёнными звёздами, фестивали кофе, бургеров и шашлыка, а также образовательная программа для тех, кто хочет поближе познакомиться с тюменскими предпринимателями. Вход: свободный.

Фестиваль "Жара". Фото: VisitTyumen

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ

- В селе Кулаково («Силкин лог») с 12 часов состоится этап Чемпионата России по автомобильному кроссу на грузовых автомобилях. На трассу «Силкин лог» съедутся московские, рязанские, курганские, режские и тюменские пилоты, которые покажут своё мастерство и поборются за звание лучшего. На старт одновременно выйдут до 10 монотонных автомобилей. Благодаря удобному расположению трассы зрители смогут одновременно увидеть почти всё – на кону титул Чемпиона России. Стоимость билета: 100 рублей.

Грузовой автокросс. Фото: VisitTyumen

- В Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) состоится спектакль «Испанская баллада» - история предрассудков и суеверий, корыстных расчётов и крупных политических интриг. Время действия спектакля происходит в Испании, во времена Третьего крестового похода. Король Кастилии Альфонсо влюбляется в юную еврейку Ракель, и эта запретная любовь переворачивает ход исторических событий… За воротами королевского дворца плетутся заговоры ведь любовь женатого королях – грех, а страдания обманутой королевы можно использовать в политических интригах. Стоимость билетов: 300-1200 рублей.

"Испанская баллада". Фото: VisitTyumen

- В «FABRIC BAR» (ул. Молодёжная, 74/4) состоится джазовый концерт чудесной вокалистки Анастасии Русановой. На концерте будет исполнен традиционный джаз, смешанный с драйвовым фанком и чувственным соулом. В новой программе Stange Band – классические джазовые композиции первой половины XX века, в том числе и пьесы из репертуара Глена Миллера, Дюка Эллингтона и Ирвина Берлина. Стоимость билетов: 300-400 рублей, подробности по телефону: 7-922-042-00-26