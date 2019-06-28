2019-06-28T13:47:03+03:00
Общество

Для тюменских карапузов до четырёх лет строят «Яслеград»: запись уже осенью

Третий корпус детского сада №183 появится на ул. Мурманской
Алексей КОСЕНЧУК
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Для тюменских карапузов до четырёх лет строят «Яслеград»: запись уже осеньюДля тюменских карапузов до четырёх лет строят «Яслеград»: запись уже осеньюФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Ход строительства третьего корпуса детского сада №183 на улице Мурманской, 183 осмотрел сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор. На площадке проекта под названием «Яслеград» для детей до четырёх лет ведутся работы, поэтому конкретные сроки сдачи в эксплуатацию не называются. Зато известно, что запись детей в третий корпус планируется начать уже осенью.

На первом этаже садика будут работать шесть групп. Четыре группы – для ребятишек с 2 до 3-х лет, одна – для детей от 1 года до 2-х лет, и ещё одна – для карапузиков возрастом меньше года. Второй этаж отдадут ещё семи группам – для детей в возрасте с 3 до 4-х лет. Всего – 13 групп.

План тюменского "Яслеграда" Фото: Алексей КОСЕНЧУК

План тюменского "Яслеграда"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Строители уже установили кровлю и внутренние перегородки здания. Ведётся работа над фасадом и оштукатуриванием внутренних помещений. Будут и прогулочные участки – разрешение на присоединение земельного участка к детсаду уже получено, ведётся работа по корректировке проектной документации.

Ноу-хау детского сада – центр родительских компетенций. В специально отведённом пространстве мам и пап будут обучать правильной организации образования ребёнка дома, взаимодействию с детьми и другим интересным штукам.

Фасад обшивают утеплительными материалами Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Фасад обшивают утеплительными материаламиФото: Алексей КОСЕНЧУК

- В рамках национального проекта у нас есть чёткая задача к концу 2021 года обеспечить возможностью отправить в детский сад всех детей, - отметил губернатор Александр Моор. – Причём сделать нужно это так, чтобы компенсировать дефицит садов в том или ином районе города.

К концу 2021 года есть задача обеспечить всех детей местом в детских садах Фото: Алексей КОСЕНЧУК

К концу 2021 года есть задача обеспечить всех детей местом в детских садахФото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам главы региона, в Тюменской области работает программа, связанная с ремонтом зданий, предоставленных под детсады – все они будут обновлены в конкретные сроки. Что касается новых образовательных учреждений, то в 2019 году 13 детских садов находятся на проектировании – с условием строительства в 2019-2020 годах. Средства по восьми проектам уже выделены, ещё пять – в стадии решения вопросов по документации и подготовке участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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