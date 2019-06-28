Движение по развязке ТКАД – Монтажников в Тюмени приветствовали сигналом в клаксоны

Прямое движение по эстакаде прямого хода на объездной, на пересечении улицы Монтажников с автодорогой «Тюмень – Боровский – Богандинский», открыто! Первые автомобили, которые проехали по новой дороге, встретили это событие дружным сигналом в клаксоны, поприветствовав губернатора Тюменской области Александра Моора и мэра Тюмени Руслана Кухарука.

- За последние годы мы много сил вкладывали в развитие Тюмени, - отмечает глава региона. – Это требовала жизнь и темпы развития наших дорог. С началом национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы расставляем акценты на приведение в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог. Несмотря на то, что они уже превышают целевой показатель по стране, для региона установлены свои показатели. Большую часть средств в рамках проекта направим на развитие динамично развивающегося Тюменского района, но и областной центр без внимания не оставим.

Все работы будут завершены уже в августе 2019 годаФото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам Александра Моора, уже в следующем году планируется создание дорожной сети, которая бы связала развязку с застраиваемыми районами. Это необходимо для синхронизации строительства жилья, социальной и дорожной инфраструктур.

- Работы очень много. Радует, что в Тюменской области есть подрядчики, которые могут строить и дороги, и развязки, и мосты, - резюмировал губернатор. – Это сделано быстро, качественно, и с применением IT-технологий, которые производят в нашем регионе. Теперь нужно планово, с тем же усердием реализовать национальный проект.

Действительно, подрядчик – «Мостострой-11» – не только выполнил работы, но и, по традиции, опередил план строительства. По контракту срок окончания строительства развязки – 2020 год. По словам генерального директора предприятия Николая Руссу, это стало возможным благодаря квалификации подрядчиков, поставщиков и помощи областных служб.

- Мы открываем прямое движение для того, чтобы завершить работы над съездами и кольцом, - рассказал генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу. – Все работы будут завершены уже в августе 2019 года.

В следующем году планируется создание дорожной сетиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Мэр Тюмени Руслан Кухарук подчеркнул, что проезд по этому участку давно ждали жители близлежащих микрорайонов – «Ямальского» и «Видного». По его словам, тюменцы ощутят на себе, как в городе уменьшатся пробки.

КОНКРЕТНО

- Первый этап строительства транспортной развязки был реализован в 2015 году, когда для удобства выезда жителей из микрорайонов выполнены съезды с автодороги «Тюмень – Боровский – Богандинский» и полукольцо.

- В 2016 году завершено благоустройство на «полукольце».

- 6 августа 2018 года заключён государственный контракт на строительство развязки. Срок завершения – июль 2020 года, однако все работы завершат в августе 2019-го.

ЦИФРЫ

- Общая протяжённость эстакады над кольцом, со всеми съездами, составляет 7,116 км

- Длина путепровода – 396,227 п.м.