Герои среди нас: тюменец и участковый спасли от смерти заложников наркомана

Тюменец Андрей Репенько, рискуя жизнью, спас от наркомана пожилую женщину и ее маленьких внучек. Жуткая история, которую рассказали в тюменской полиции, произошла в прошлом году в одном из общежитий на улице Бабарынка.

Как в настоящем триллере, в полночь в квартиру бабушки с двумя маленькими внучками ворвался человек с ножом. Он был в состоянии наркотического опьянения. 37-летний неадекват нанес женщине несколько ножевых ранений и начал угрожать детям. Крики и шум услышали соседи, они-то и вызвали полицию.

Тюменец Андрей Репенько получил медаль МВД России «300 лет российской полиции» и благодарственное письмо. Фото пресс-службы УМВД России по Тюменской области

Ближе всех к месту разыгравшейся трагедии был участковый уполномоченный полиции Владимир Дробот. Он начал вести переговоры с наркоманом и просил открыть дверь. Бесполезно. Мужчина продолжал угрожать убийством заложников и зачем-то требовал снайперов. Пробиться в квартиру через дверь участковый не смог, зато отвлек наркомана. В это время случайный герой Андрей Репенько, просто оказавшийся в нужном месте и в нужное время, по балконам пролез в квартиру, прикрыл собой одну из девочек и смог открыть дверь участковому.

Наркоман испугался вооруженного полицейского и приставил нож к горлу второго ребенка. Чтобы спасти малышку, Владимиру Дроботу не оставалось ничего другого, как стрелять в противника. Он выстрелил три раза, целясь в плечо. Наркоман не пережил полученных ранений и скончался.

Позднее полиция установила личность преступника и выяснила, что тот уже был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. На теле бабушки врачи насчитали более двадцати ножевых ранений. Были задеты даже внутренние органы. Но ей повезло, медикам удалось ее спасти. Девочки же серьезных физических травм не получили, хотя психологически, конечно, пострадали.

Участковый Владимир Дробот получил благодарственное письмо и медаль «За отличие в охране общественного порядка». Фото пресс-службы УМВД России по Тюменской области

Буквально на днях начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор Юрий Алтынов наградил Андрея Репенько медалью МВД России «300 лет российской полиции» и благодарственным письмом. А старший лейтенант полиции старший участковый уполномоченный отдела полиции №8 УМВД России по Тюмени Владимир Дробот получил благодарственное письмо от председателя Общественного совета при УМВД России по Тюменской области Александра Петрушина. Ранее полицейский был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».