Шутка ли: дума в Тюмени в этом году отмечает 25-летие, а в следующем отпразднует 230 лет

Тюменская городская дума в 2019 году отмечает юбилей. Четверть века назад на постсоветском пространстве после принятия Конституции РФ появились местные органы власти. В Тюмени это произошло в 1994 году, а первое заседание первого созыва состоялось 1 июня в нынешнем музее «Городская дума», что возле набережной.

Юбилей депутаты торжественно отмечали накануне, 27 июня. Собрались депутаты всех семи созывов, которые избирались в Тюмени за 25 лет. Пришли поздравить их и региональные органы власти.

- К каким бы мы партиям ни принадлежали, все мы члены партии Тюменской области. Все мы заинтересованы, чтобы наша областная столица развивалась, становилась экономически развитой и комфортной для проживания. Надеюсь, что многолетние традиции диалога и компромисса сохранятся в седьмом созыве и перейдут в последующие созывы, - сказал губернатор области Александр Моор.

Председатель действующего седьмого созыва Евгений Заболотный провел небольшой экскурс в историю, рассказав о значимых для города решениях, которые принимал каждый из созывов. Так, 17 ноября 1995 года депутаты первого созыва утвердили устав города. Важным решением думы второго созыва стало принятие закона о территориальном общественном самоуправлении. Произошло это 27 июня 1996 года, так что вчера тюменским ТОСам стукнуло 23 года. Депутаты третьего созыва утвердили порядок приватизации муниципального имущества, который действует до сих пор. Четвертый созыв в 2005 году принял новый устав города, по которому, кстати, Тюмень живет до сих пор, а также утвердил герб Тюмени. А с 2006 года, когда уже действовал пятый созыв, городские депутаты смогли формировать фракции политических партий. Кроме того, в этот период был принят Генеральный план города Тюмени с перспективой до 2040 года и Правила землепользования и застройки. Шестой созыв утвердил местные нормативы градостроительного проектирования.

Но Евгений Заболотный напомнил также, что на самом деле городская дума появилась задолго до 1994 года. 21 апреля 1785 года после подписания Екатериной II жалованной грамоты начали избираться общие городские думы, которые учреждали шестигласную думу. В Тюмени этот орган появился в 1790 году. А из-за реформ в разные периоды истории он назывался по-разному - уездное земское собрание, городская дума, совет трудящихся, малый совет.

- Мы в архивах обнаружили один из первых документов, который датирован 13 февраля 1790 года. Тогда это были указы Тюменской городской думы. Получается, что следующий год у нас снова юбилейный. Тюменской городской думе исполняется 230 лет. Предлагаю не терять время и приступить к подготовке к очередному юбилею, - то ли пошутил, то ли всерьез заявил он.

ДЛЯ СПРАВКИ

С 1994 года в Тюмени в качестве депутатов избиралось 112 горожан. За 25 лет они приняли 3908 решений, которые так или иначе повлияли на жизнь города, провели 38 тысяч приемов граждан и рассмотрели 105 тысяч обращений.