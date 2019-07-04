Санкции в помощь: продукция из тюменской глубинки завоевывает рынки

За последние годы в Тюменской области сделан качественный скачок по продвижению продукции, выращенной и произведенной на территории региона. Тюменцев уже не удивишь большим количеством местной продукции на прилавках магазинов с маркировкой «Покупаем Тюменское». Во многом такому стремительному росту местной продукции помог запрет на ряд популярных сыров и мясных деликатесов иностранных марок. Занять образовавшуюся нишу смогли и небольшие фермерские хозяйства, которые сегодня успешно составляют конкуренцию крупным предприятиям.

Тюменский сыр с итальянским акцентом

«Казанскую сыроварню» и братьев Пановых любители изысканных сыров знают не понаслышке, а точнее по продукции высочайшего качества. Моцареллу, грюер, азиаго, гауда и другие марки родом из Ильинки уже смогли по достоинству оценить многие не только жители Тюмени и Тюменской области, но и Сургута, Ноябрьска, Новосибирска, Санкт-Петербурга.

Секрет популярности сыра из тюменской глубинки прост – это его вкусовые качества. Несмотря на свою российскую прописку, он не уступает по составу изысканным итальянским сырам. Не случайно продукцию «Казанской сыроварни» охотно покупают заведения общественного питания. Один из постоянных заказчиков семейный ресторан «Соловьиная роща» в Тюмени.

В Тюмени купить сыр из Ильинки можно на рынке «Михайловский». Фото Максима Панова

- Сыр варится из нашего, экологически чисто молока, высочайшего качества с применением французской закваски. К сожалению, в России таких лактобактерий, отвечающих нашим требованиям пока нет, а это важная составляющая. Именно лактобактерии влияют на созревании сыра, придают ему определенный вкус, текстуру, - рассказывает Максим Панов.

По его словам, каждая партия проходит обязательную дегустацию. Продукт сертифицирован, имеет декларацию таможенного союза. При этом цена на сыр довольно демократичная, позволить себе купить качественный продукт может обычная среднестатистическая семья. Стоимость одного килограмма сыра от Казанской сыроварни колеблется от 600 до 1000 рублей.

Планы на будущее

Сейчас в ассортименте «Казанской сыроварни» числится 8 наименований сыра, среди них моцарелла, грюер, азиаго, гауда и другие. Все сорта выбирались наиболее привычные для российского потребителя. В Тюмени купить сыр из Ильинки можно на рынке «Михайловский», где у фермеров Пановых появился свой фирменный магазин.

В месяц фермеры производят от 800 кг до одной тонны сыра. В ближайших планах выйти на проектную мощность - 2 тонны сыра в месяц. Но, как признаются сами Пановы, могут и больше, был бы спрос. Пока все поставки за пределы региона пока осуществляют сами. Развозят сыры на обычной легковушке, куда входит до 150 кг продукции.

В идеале для молодого предприятия — зайти в региональные, федеральные сети. Но пока не получается. Хотя в других регионах в тех же «Магнитах» и «Пятёрочках» есть полки для фермерских продуктов, но пока наладить диалог с сетями фермеры не могут.

Недавно фермеры провели дегустацию сыров в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области. Фото Максима Панова

- Почему так стремимся туда попасть? Люди предпочитают покупать в одном месте необходимый набор продуктов. А когда тебе нужно за одним из них ехать на другой конец города или делать заказ, который привезут через неделю или две, неудобно, - рассказал Максим Панов.

Он также подчеркнул, что сейчас сыроварня ведет переговоры с Казахстаном. Не исключено, что в ближайшее время сыры из тюменской глубинки появятся на прилавках ближайших соседей. Хотя в приоритете у фермеров – продвигать свой бренд в торговые сети, представленные в Тюмени и Тюменской области.

- Тюменская области уже неплохо сотрудничает с Республикой Казахстан. Многие предприятия пищевой промышленности региона уже имеют торговые связи с ближайшими соседями. У нас также есть неплохие возможности выйти на экспорт, - добавил Максим Панов.