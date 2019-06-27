Автомобили-монстры приедут в Тюмень и будут давить машины

В Тюмени целых четыре дня будут крушить и ломать машины. Но ГИБДД вызывать не надо: это будет происходить в специальном шоу, которое представит российский театр «Каскадер».

- Тюменские зрители увидят живые трансформеры и биг-футы, выступление на танках и имитацию боев Великой Отечественной войны, - рассказал организатор шоу Виктор Рассадин. - Гостей удивят первые и единственные в России автомобили-трансформеры «Оптимус Прайм» и «ВАЗблби», способные не только ездить, но и превращаться в роботов.

Они еще могут вести бой. Стреляют газом, что совершенно безопасно, а не холостыми патронами.

Тюменские зрители увидят живые трансформеры и биг-футы

- Тем не менее, это слышно и видно, очень эффектно!, - подчеркивает Виктор. - Такие технологии в Голливуде только используются, и как раз наши «Кулибины» - основатель и директор шоу Геннадий Кочерга с механиками из шоу - решили этот приборчик смастерить. Геннадий Иванович сказал: «Да он столько денег стоит, что мы лучше его сами соберем!» Собрали, но какая-то мельчайшая деталь не получалась и прибор не работал. А уже столько денег было на это потрачено.

«Эврика!» случилась после того, как инженеры, махнув рукой, заказали один из приборов, полностью его разобрали и нашли тот самый маленький нюанс. И понеслось: оборудование установили на танк, пулемет, трансформеров, да вообще на всё оружие.

- У нас же есть сценка - бой с немцами. Так эта технология стоит на всем оружии, все под этот газ переделали», - отметил организатор шоу, при этом, улыбаясь, добавил: «В общем, теперь Голливуд может делать у нас заказы.

В Тюмени «Шоу каскадеров» можно будет увидеть на автодроме ДОСААФ

Отметим, что в подготовке номеров будет задействована группа «Автородео», которая принимает постоянное участие в съемках фильмов и клипов.

В Тюмени «Шоу каскадеров» можно будет увидеть на автодроме ДОСААФ (мкр. Метелево) 4 и 5 июля с 19 часов, 6 и 7 июля с 17:00. Продолжительность – 2 часа.

В подготовке номеров задействована группа «Автородео», постоянно снимающаяся в клипах и фильмах

Цены на билеты: детский - 800 рублей; взрослый - 1000 рублей. Дети до 4 лет включительно - бесплатно.

Билеты можно приобрести в кассах центра развлечений «Третья планета»: ТЦ «Галерея Вояж» (3 этаж), ТРЦ «Фаворит» (цокольный этаж). Доступен выкуп билетов по брони.

Справки по шоу: 8-963-454-85-00.

Генеральный партнер «Шоу каскадеров» в Тюмени:

Генеральный партнер «Шоу каскадеров» в Тюмени: Мясной бренд «Ишимский»

Мясной бренд «Ишимский»

Партнеры:

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