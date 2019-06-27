Где взять деньги на развитие бизнеса?

Где взять деньги? Таким вопросом наверняка задаются если не все, то многие предприниматели, представляющие малый и средний бизнес. И вроде бы ответ очевиден: в банке! Но реалии таковы, что российские банки крайне неохотно кредитуют небольшие фирмы. При этом президент поставил задачу увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике страны до 40%. И одним из шагов в этом направлении стало решение Министерства экономического развития Российской Федерации о включении в программу льготного кредитования 70-ти банков, в том числе и региональных. КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)* находится в этом списке.

В рамках программы кредиты предоставляются на реализацию проектов, предусматривающих приобретение и (или) создание (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации) или на пополнение оборотных средств.

На инвестиционные цели кредит предоставляется на срок до 10 лет, на пополнение оборотных средств – до 3-х лет. Минимальный размер льготного кредитования – 500 тыс. рублей.

Перечень отраслей, на которые рассчитана программа является закрытым, но при этом достаточно широким. В частности в него входят сельское хозяйство, обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, строительство, туристская деятельность, транспортировка и хранение, деятельность в области здравоохранения, деятельность в области образования, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность в сфере бытовых услуг, деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что с субъектом малого или среднего предпринимательства заключается кредитный договор (соглашение) на инвестиционные цели.

Обязательное условие – предприниматели должны находиться в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Проверить это обстоятельство можно на сайте налоговой службы.

И самая важная составляющая программы, это размер процентной ставки. Ставка установлена на уровне 8,5% годовых на период субсидирования. Если учесть, что средняя процентная ставка по кредитам МСП находится на уровне 11-13%, то условия программы действительно выглядят заманчиво.

Участие в Программе льготного кредитования для бизнеса – это шанс. Шанс воспользоваться недорогими денежными ресурсами, которые можно направить на инвестиционные цели. СТРОЙЛЕСБАНК приглашает к диалогу всех заинтересованных в участии в Программе предпринимателей.

Сотрудники банка не только окажут поддержку в формировании необходимых документов, но и будут сопровождать клиента на каждом этапе кредитования: от момента подачи заявки, проработки бизнес-планов и проектов и, в случае одобрения кредита, до момента окончательного возврата денежных средств по договору.

Узнать подробные условия программы можно по телефону (3452) 566-026 либо на сайте. Также на сайте банка можно оформить заявку на кредит, и специалисты сами свяжутся с вами.

*КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), г. Тюмень, ул. Республики, 65. Тел. 8-800-100-60-26 (звонок бесплатный) или (3452) 566-026. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ от 11.02.2008г. №2995