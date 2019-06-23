«Служу Отечеству!»: выпускники ТВВИКУ попрощались со стенами родного вуза

Более двухсот молодых офицеров России и 50 иностранных военнослужащих сегодня, 23 июня, покинули стены Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ). Масштабная, 61-я по счёту, церемония вручения дипломов и наград вчерашним курсантам впервые состоялась на площади 400-летия Тюмени. Отныне эти молодые мальчишки – лейтенанты.

Дипломы получили 262 курсантаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Поздравляя выпускников с окончанием учёбы, начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, генерал-майор Дмитрий Евмененко отметил, что эти молодые ребята скоро вольются в ряды Вооружённых сил РФ, будут защищать Родину, её суверенитет и независимость.

На площади 400-летия ТюмениФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Я желаю вам достойно представлять наше училище там, где вы будете проходить службу, - обратился к собравшимся Дмитрий Феликсович. - Нашим выпускниками из иностранных государств – достойно представлять наше училище в своих странах и помнить, что они получали образование в России. Гордо несите звание выпускника российского вуза!

Торжественный маршФото: Алексей КОСЕНЧУК

Начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, выпускник ТВВИКУ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий отметил, что уже завтра выпускники прибудут в войска и станут отцами-командирами.

- В вашем подчинении будут разные люди: 18-19-летние мальчишки со школьной скамьи и взрослые контрактники. С каждым из них вам нужно найти общий язык, но всегда оставаться командиром и отцом. Вам вручат родители своих детей, и вы будете нести за них ответственность. Как будете управлять – такое будет и подразделение. Я желаю вам, чтобы ваш тяжёлый путь был удачным. Никогда не унывайте, никогда не опускайте голову и всегда помните: вы – выпускники ТВВИКУ! – поздравил ребят Юрий Ставицкий.

Финальное исполнение песниФото: Алексей КОСЕНЧУК

Глава Тюмени Руслан Кухарук подчеркнул, что с получением диплома процесс получения знаний в жизни не заканчивается.

Выпускники ТВВИКУФото: Алексей КОСЕНЧУК

- В современном мире меняется всё, в том числе и Вооружённые силы. Меняются технологии, модернизируются войска, поэтому ваша прямая обязанность – не отставать. Получайте новый опыт, знания и совершенствуйтесь. Вы выбрали для себя мужественную профессию – защищать Родину, и я желаю вам с достоинством нести звание российского офицера.

Офицеры показывают родным свои успехиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко выразил мнение, что в нынешней сложной обстановке ребята сделают всё для обеспечения безопасности и сохранения целостности России.

После поздравлений почётных гостей выпускникам вручили дипломы об окончании вуза. Прощальным аккордом стал запуск воздушных шаров в небо и феерическое «Ура!» от уже бывших курсантов.

Счастливые объятияФото: Алексей КОСЕНЧУК

Стоит отметить, что сегодня ТВВИКУ является главной кузницей инженерных кадров вооружённых сил РФ. За свою историю стены училища покинули 16 тысяч высококлассных специалистов инженерного дела.

Девушки не отпускали своих парнейФото: Алексей КОСЕНЧУК

Родственники не могли насмотреться на своих офицеровФото: Алексей КОСЕНЧУК

Диплом получен!Фото: Алексей КОСЕНЧУК

КСТАТИ

Поздравительную телеграмму в адрес выпускников направил губернатор Тюменской области Александр Моор. В своём поздравлении глава региона пожелал выпускникам не предавать своих моральных принципов и идеалов, преумножать славу училища и Тюменской области, а ТВВИКУ – и дальше оставаться на высоте.

- Уважаемые офицеры, преподаватели, ветераны, выпускники и курсанты! Поздравляю вас со знаменательным событием – 61-м выпуском офицеров высшего военно-инженерного командного училища. ТВВИКУ выпустило тысячи высокопрофессиональных офицеров для Вооружённых сил России, мужественных и ответственных инженеров, которые участвовали в боевых операциях, помогали справляться с последствиями природных кастастроф и ЧП. Уверен, что офицеры выпуска продолжат славные традиции училища и достойно выполнят свой долг по защите Отечества, - говорится в телеграмме.