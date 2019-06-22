"Завела мамский блог": Алёне Шишковой досталось от пользователей из-за беременности Решетовой

Инстаграм-подписчики тюменской модели Алёны Шишковой возмутились большим количеством «сториз» с дочерью Алисой. Россияне предположили, что на это повлияла беременность нынешней подруги рэпера Тимати, Анастасии Решетовой. Если раньше Алёна выкладывала фото и видео из своих путешествий, модных показов и тренажёрного зала, то сейчас большинство контента посвящено именно Алисе.

- Слишком много «сториз» с дочкой после новости о беременности Решетовой, а до этого 5,5 лет не особо-то с ней время проводила, - отмечают внимательные подписчики.

- Я тоже заметила. До того, как Решетова стала выкладывать фото с животом, Алёна редко выставляла вместе с Алисой фотки, а тут началось каждый день. Пять лет с подругами тусила, а дочка с бабушкой была, а теперь-то опомнилась. Примерно месяц назад она активно начала проводить с дочкой время и выставлять это напоказ, многие это заметили, - вторит ей другая подписчица.

Алёна с дочкой. Фото: инстаграм Симоны, мамы Тимати

Впрочем, многие вступились за Алёну и выразили мнение, что количество выложенных фоток с дочерью совершенно не означает, что мать с ней практически не занимается.

- По-вашему, она в реальной жизни видит Алису ровно столько раз, сколько выкладывает в инстаграм? – саркастически отмечают пользователи.

- Сейчас дочка большая, прикольная, а маленьких какой смысл выкладывать? Вам хочется верить в это, что там «Решётка» как-то повлияла. Нет! Девочка стала старше и интереснее, а в младенчестве что показывать? Грязные пеленки? Потом Симона выставляла много. Хотя, вы все равно будете думать о Решетовой, поэтому смысл продолжать? Вы, наверное, о ребёнке своём вспомнили, когда у бывшего мужа приплод появился, по себе там судите.

Анастасия Решетова. Фото: инстаграм АнастасииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что пользователи обеспокоились худобой Алёны Шишковой, а новой пассии Тимати роды обойдутся в два миллиона рублей.