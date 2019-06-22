Куда сходить в Тюмени на выходных 22 и 23 июня 2019

Выходные, наконец-то, начались! Можно выспаться, отдохнуть, поваляться с книжкой, съездить на шашлыки или необычно провести время. Для того, чтобы обогатиться новыми знаниями, «окультуриться», оздоровиться или просто провести время с хорошей компании, «Комсольская правда – Тюмень» подготовила традиционную афишу. Выбирайте мероприятия на свой вкус!

СУББОТА, 22 ИЮНЯ

«Иисус Христос – Суперзвезда»

Иисус Христос - Суперзвезда. Фото: VisitTyumen

В Тюменском драматическом театре в 19 часов покажут грандиозную постановку Пермского академического Театра-Театра – рок-оперу «Иисус Христос – Суперзвезда». Это легендарная, скандальная, актуальная и неоднозначная опера, ставшая мировой классикой, в интерпретации пермских актёров. В постановке Майкла Ханта спектакль перевернёт сознание зрителя и заставит посмотреть на мир под другим углом.

Jesus Christ предстанет перед зрителем в эпоху больших городов, технологий и коммуникаций. Тюменцам обещают оригинальные тексты драматурга Тима Райса и гениальную музыку Эндрю Ллойда Уэббера. Они же стали официальными партнёрами этой лицензированной постановки, которую впервые в России исполнит оркестр и рок-группа. Стоимость билетов: 300-1500 рублей.

«Занятие по медитации на природе»

Занятие по медитации. Фото: VisitTyumen

Тюменцам предлагают собраться у главного входа в экопарк «Затюменский» в 11.50 и принять участие в занятиях по медитации на природе. Здесь горожанам расскажут о нашем теле (центрах и каналах, проблемах дисбаланса в нём и об энергии кундалини).

Также здесь можно научиться балансировать себя с помощью элементов Земли и Воздуха, насладиться собственной красотой в тишине медитации и просто пообщаться за чашкой чая. С собой нужно взять коврики, пледы, репелленты, чай и вкусняшки. Подробности по телефону: 8(982) 934-21-18, вход свободный.

«Ужасный Уикенд»

Ужасны Уикенд. Фото: VisitTyumen

В FABRIC BAR (ул. Молодёжная, 74/4, этаж 2) в 22 часов пройдёт «Ужасный Уикенд». Зрители смогут посмотреть первый фильм из серии о кукле-убийце Чаки. Уже вышел официальный ремейк картины, а пока тюменцам предлагают насладиться классикой хоррора, который встал в один ряд с «Кошмаром на улице Вязов». По сюжету, в детскую куклу вселяется дух опасного преступника, и тут она начинает совершать ужасные поступки… Фильм покажут на английском языке с русскими субтитрами. Стоимость: 300 рублей (на эту сумму можно сделать заказ в баре)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ

Открытая тренировка

В Доме печати (ул. Осипенко, 81) в 13 часов состоится групповая уличная тренировка на террасе здания. Участников ждёт силовая тренировка, йога, красивые фото и видео, заряд бодрости на весь день. Вход: бесплатный.

Солянка Маркет

Солянка маркет. Фото: VisitTyumen

На барже, пришвартованной к набережной Туры около Моста влюблённых с 12 до 19 часов состоится самая необычная Солянка! Гостей праздника ждёт маркет авторских изделий, фудкорт с вкусняшками, творческие мастер-классы, розыгрыши, игры, музыка, танцы и многое другое. Вход свободный, детям до 16 – в сопровождении взрослых.

«Монте-Кристо»

Монте-Кристо. Фото: VisitTyumen

Ещё один спектакль от пермских театралов пройдёт в 19 часов на сцене Тюменского драмтеатра – «Монте-Кристо». Это известная на весь мир история узника мрачного замка Иф. Чужая зависть, ревность и страх отняли у молодого моряка Эдмона Дантеса имя, любовь и свободу. Сколько времени он провёл в замке, но пришла пора познакомиться Парижу с таинственным графом Монте-Кристо. Возмездие будет очень ярким… Стоимость билетов: 300-1500 рублей.

День йоги в Яблоневой роще

День йоги. Фото: VisitTyumen

Между площадью Памяти и Тюменским технопарком, в Яблочной роще, в 10 утра состоится День йоги. На основной сцене в течение дня занятия будут проводить опытные инструкторы, которые представляют ведущие фитнес-центры и студии йоги Тюмени. Посетители смогут в одном месте попробовать различные направления восточной практики, выбрать преподавателя и задать интересующие вопросы.

На других локациях будет работать фотозона, дегустация чая от чайного клуба «МойЧай» и вкусная лавка. Кульминацией праздника станет гонг-медитация от школы йоги «Мудра» и розыгрыш сертификатов от партнёров мероприятия. При себе нужно иметь гимнастический коврик, удобную лёгкую форму, а для детей до 18 обязательно наличие медицинской справки. Вход: свободный.

CreativeHands

Мастер-класс по созданию керамических тарелок. Фото: VisitTyumen

В керамической мастерской «Руками» (ул. Кузнецова, 16, подъезд 7, 6 этаж) в 15 часов состоится новый воркшоп CreativeHands. Дизайнер интерьеров Леся Кудряшова подскажет, как вашу работу вписать в пространство квартиры. 23 июня вы сделаете керамическую тарелку и послушаете лекцию спикера, а через неделю, 30 июня, когда тарелка подсохнет, её можно будет декорировать. Стоимость: 437 рублей, регистрация здесь.

Фестиваль короткометражных фильмов

Фестиваль короткометражных фильмов. Фото: VisitTyumen

В FABRIC BAR, помимо «Ужасного Уикенда», с 20 по 23 июня в 20 часов проходит фестиваль короткометражных фильмов. Тюменцы могут увидеть фильмы из конкурсной программы 2018-года международного фестиваля Shnit Worldwide Shortfilmfestival. Мероприятие проходит в течение 16 лет в семи странах на четырёх континентах. Можно будет увидеть фильмы из Франции, Ирана, Великобритании, Южной Африки, Германии и других стран. Стоимость билетов: 200-300 рублей.