В День памяти и скорби в Тюмени появился монумент неизвестному солдату

Участники форума молодежи Уральского федерального округа «Утро» на территории Тюменского кадетского училища создали монумент из изображений своих лиц в День памяти и скорби — 22 июня. Собранные фотографии стали частями портрета неизвестного солдата.

Фото: Форум "Утро"

Сегодня. 22 июня в 4 утра, 150 участников форума посетили Площадь Памяти в Тюмени и возложили цветы у мемориала «Вечный огонь». В 5 утра, на плацу кадетского училища, где пройдет федеральный форум «Утро», молодые жители Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала закрепили свои фото на арт-объекте. Прозвучала главная песня Дня памяти и скорби «Вставай, страна огромная», монумент установили в выставочном пространстве училища.

Фото: Форум "Утро"

— Этим арт-объектом участники «Утра» хотят напомнить, что современная молодежь – потомки Великой Отечественной войны, и настоящее и будущее поколения – результат важнейшей победы, — отметила программный директор форума Юлия Каргаполова.

Фото: Форум "Утро"

– Мы должны помнить об этом, говорить, я считаю что именно даты связанные с войной мы должны помнить всегда. Очень радостно, что проводится так много мероприятий в этот день и есть т еже самые волонтеры победы, которые нам об этом рассказывают, – поделилась участница акции Полина Солоха.

Фото: Форум "Утро"

Форум «Утро» проходит в Тюмени с 20 по 30 июня в две смены. Его участниками станут 1230 молодых людей из Уральского федерального округа и других городов России, а также несколько иностранных участников. Темой форума в этом году станет креативный капитал. Здесь обсудят креативную экономику в округе, способы креативного мышления, сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы.