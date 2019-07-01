Три красавицы представят Тюмень на конкурсе «Мисс туризм-2019»

Титул, денежный приз и диадема королевы красоты может достаться одной из трёх самых очаровательных тюменок. Две девушки из областного центра и одна из Тобольска участвуют в конкурсе «Мисс Туризм России — 2019». Корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень» удалось поговорить с красавицами и узнать их настрой на победу, а также расспросить о планах на жизнь.

Верит в знаки и любит детей

Уроженке Тобольска - Дарье Сидоровой - 21 год. Девушка учится в институте и уже через год получит диплом о высшем образовании – она будущий педагог. Участница конкурса призналась, что очень любит детей.

- Как только получила паспорт и была возможность устраиваться в детские оздоровительные лагеря, я всегда выбирала школьные площадки, была помощником воспитателя. Обучение в педагогическом институте даёт мне ещё больше практики общения с детьми, чему я очень рада. За период своего обучения создала волонтёрский отряд, активно принимаю участие во всех добровольческих проектах различного уровня, чем очень горжусь, - делится девушка.

Дарья Сидорова. Фото из архива с личной страницы в ВК героя публикации

Дарья отмечает, что по знаку зодиака она весы, и именно это помогает ей принимать хорошо взвешенные решения по жизни. Она верит в знаки, числа и судьбу, старается следовать им. О конкурсе «Мисс туризм - 2019» девушка узнала от регионального представителя конкурса Анны Вороновой, с которой знакома уже не первый год. Студентка регулярно приезжала из Тобольска на кастинги в Тюмень. А буквально 3-4 дня назад тоболячке сообщили, что её кандидатуру одобрили для конкурса «Мисс туризм».

Сейчас Дарья начала активную подготовку к конкурсу. Она отмечает, что совсем не волнуется. - Любой участник мечтает о победе, моя тактика здесь - оставаться собой и воспринимать этот этап свой жизни как один из самых незабываемых, ловить положительные эмоции, завести новые знакомства, научиться у других чему-то новому и тогда победа точно придет, хотя бы над самим собой! – сказала красавица из Тобольска.

Анастасия Фатеева. Фото из архива с личной страницы в ВК героя публикации

На первый конкурс красоты её привёл отец

Тюменка Анастасия Фатеева, также как и первая участница, студентка. Девушка успешно учится в ТюмГУ на 3 курсе. Она будущий лингвист. Настя изучает французский, английский и испанский языки. 21-летняя претендентка на победу необычайно разносторонний человек. Она окончила музыкальную и художественную школы. У неё много увлечений, волонтерская и общественно значимая деятельность. Не удивительно, что Анастасия обожает путешествовать, особенно за границу. Там она может совершенствовать произношение языков.

Как нам призналась Анастасия, на первый конкурс красоты её привёл папа. С тех пор каждое её участие становится всё серьезнее и интереснее. Так тюменка оказалась в числе участниц конкурса «Мисс туризм - 2019». Девушка не разработала плана по участию в конкурсе и хочет быть искренней.

- Я буду стараться, не смотря на волнение и стресс, оставаться собой. Жюри сразу видит фальшь! - уверена тюменка. При этом красавица чётко спланировала жизнь на ближайшие годы, уже в следующем году она окончит университет, надеется, что с красным дипломом и мечтает открыть школу иностранных языков.

Екатерина Ефанова. Фото из архива с личной страницы в ВК героя публикации

Школьница с тягой к китайскому языку

В число участников конкурса вошла и ещё одна жительница Тюмени. Екатерине Ефановой всего 17 лет и она ученица 11 класса 88 школы. Недавно девушка окончила модельную школу. Она обожает химию, английский язык и лёгкую атлетику. В свободное время много читает и изучает китайский язык. Жюри она намерена поразить творческим конкурсом, который пока держит в секрете.

Где пройдёт финал

Требования к участницам конкурса вполне стандартные: возраст от 16 до 24 лет, рост не ниже 170 сантиметров. Призовой фонд небольшой. Победительница получит 50 тысяч рублей, конкурсантка, занявшая второе место - 30 тысяч и за третье место – 20 тысяч рублей.

Финал всероссийского конкурса красоты «Мисс Туризм России — 2019» пройдет в Чебоксарах 21 июля. Победительница, помимо главных наград и титула, получит возможность представлять Россию на международных конкурсах красоты.

Кроме того, у каждой участницы есть шанс победить в промежуточных конкурсах — «Лучший национальный костюм», «Мисс бикини России», «Мисс Талант» и «Мисс Дружба».