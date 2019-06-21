2019-06-21T15:16:03+03:00
Политика

В Тюмени обсуждают межгосударственное сотрудничество стран СНГ в строительной отрасли

Заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности проходит под председательством Владимира Якушева
Алексей КОСЕНЧУК
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В Тюмени обсуждают межгосударственное сотрудничество стран СНГ в строительной отраслиВ Тюмени обсуждают межгосударственное сотрудничество стран СНГ в строительной отраслиФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и России принимают участие в XXXIX заседании Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности. Мероприятие проходит в Тюмени под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева.

В своём выступлении Владимир Якушев подчеркнул, что информационные технологии проникли в жизнь человека во всех сферах городской жизни – от планирования и создания городского пространства до правления городским хозяйством и взаимодействия с жителями. Поэтому без повсеместного использования IT-технологий сегодня нельзя удовлетворить потребность дюдей в повышении уровня и качества жизни.

- В рамках программы «Цифровая экономика» в Российской Федерации создаётся информационная инфраструктура городов России с участием госкорпораций, крупного бизнеса, фундаментальный научных институтов и экспертного сообщества, а также реализуются мероприятия по цифровизации «Умный город». Российские города внедряют программы городского развития, направленные как на внедрение локальных решений, так и на создание полноценных систем управления городскими ресурсами, - подчеркнул Владимир Якушев.

СТРОИТЕЛЬСТВО - В ПРИОРИТЕТЕ

Губернатор Александр Моор подчеркнул, что Тюменскую область и страны СНГ, представители которых присутствуют на заседании, связывают торгово-экономические, культурно-гуманитарные и другие проекты. По его словам, многочисленные предприятия региона развивают партнёрские отношения с компаниями из стран СНГ, в т.ч. в строительной отрасли.

- Активизации сотрудничества во многом способствует соглашение, подписанное правительством Тюменской области и правительством Киргизской республики и Республики Беларусь, а также некоторыми областями Казахстана, Узбекистана и других стран, - отметил глава региона.

По словам Александра Моора, строительство остаётся одной из самых волнующих людей тем. Поэтому ввод жилья, строительство социальных и культурных объектов всегда важно.

За последние 10 лет в регионе построили более 18 млн кв.м. жилья. Для молодых семей, работников бюджетной сферы, социально незащищённых категорий населения продолжают действовать актуальные жилищные программы, работает и программа расселения аварийного жилья. Как отметил губернатор, в прошлом году для улучшения жилищных условий государственной поддержкой воспользовались более 2,4 тыс. семей. Также в Тюменской области активно строятся детские сады, новые школы, спортивные объекты, ведётся благоустройство дворов, улиц и парков.

Помимо этого, регион один из первых в России внедрил информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и ввёл в эксплуатацию электронные сервисы межведомственного взаимодействия. По эффективности управления градостроительным развитием территорий Тюменская область сохраняет лидерские позиции.

АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Моор отметил, что перед правительством Тюменской области стоит амбициозная задача – увеличить объём ввода жилья к 2025 году в 1,5 раза. Если в предыдущие годы в среднем в регионе вводили 1,4 млн кв. м. жилья, то к 2024 году эта цифра увеличится до 2 млн кв.м.

- Главное – не просто построить. Жильё должно быть качественным, с развитой инфраструктурой, – Перед нами стоит задача подготовить строительные площадки и синхронизировать их со строительством дорог и всей необходимой социальной инфраструктурой. В части мер региональной поддержки мы сохраняем наши многолетние программы по поддержке разных групп населения, а также продолжаем реализацию программы по расселению из ветхого аварийного жилья, - подчеркнул глава региона.

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев рассказал, что для проведения Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ Тюмень выбрана не случайно.

– Мне очень хотелось бы, чтобы коллеги увидели наши регионы, - рассказывает Владимир Якушев. – Понятно, что Москва – это активно развивающийся мегаполис. Однако хотелось показать и другие площадки, на которых идёт активное жилищное и гражданское строительство. Учитывая то, что в Тюменской области вместе с округами реализуется масса инвестиционных проектов, в которых принимают участие и строительные компании стран СНГ, приезд иностранных коллег сюда – очень важен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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