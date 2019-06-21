2019-06-21T12:35:42+03:00
Общество

В Тюмени ночью отгремела первая летняя гроза

Впечатляющие кадры тюменской непогоды попали в сеть [фото, видео]
Лидия Шумкова
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Тюмень озараяли яркие вспышки молний. Фото Константина ПоповаТюмень озараяли яркие вспышки молний. Фото Константина Попова
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Прогнозы метеорологов о первой летней грозе в Тюмени сбылись: в ночь с 20 на 21 июня под звуки грома и дождя областную столицу освещали молнии. И пока одни тюменцы спали, другие наслаждались бушующей за окном стихией, не забывая запечатлевать вспышки в небе на камеры смартфонов и фотоаппараты.

У многих получились четкие снимки разрядов. Фото Сергея Власевского

У многих получились четкие снимки разрядов. Фото Сергея Власевского

Впечатлило тюменцев и грозовое небо. Фото Оксаны Оплатчиковой

Впечатлило тюменцев и грозовое небо. Фото Оксаны Оплатчиковой

Фото Ирины Симоновой

Фото Ирины Симоновой

Попала ночная гроза и в объектив All-Sky камеры Червишевской обсерватории «Старая башня».

Тюменская гроза в объективе All-Sky камеры "Старая башня".! другой источник

Зато с сегодняшнего дня, 21 июня, в Тюмень наконец-то пришло лето. Днем температура составляет +21°С, к вечеру немного похолодает до +17 °С. По долгосрочным прогнозам, примерно такая погода будет держаться на протяжении месяца.

Гроза в Тюмени. Видео Лилии Ансатаровой.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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