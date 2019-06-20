2019-06-20T16:37:52+03:00
Общество

Водопровод в Каскаре, на который пожаловалась тюменка Путину, реконструируют в 2020 году

Но заявку на подключение можно подавать уже сейчас [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Дом Марии Кузнецовой. Фото: соцсетиДом Марии Кузнецовой. Фото: соцсети
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Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал обращение жительницы посёлка Каскара Тюменского района об отсутствии водопровода в селе во время «Прямой линии» с президентом Путиным. По словам Марии Кузнецовой, село застраивается в течение 20 лет, однако воды как не было, так и нет – приходится закупаться водой в Тюмени или ездить в соседние сёла.

Владимир Путин - о водопроводе в посёлке Каскара.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

Александр Моор подчеркнул, что задача по обеспечению жителей Тюменской области всегда была на контроле губернатора и Правительства Тюменской области.

- Село Каскара имеет централизованное водоснабжение с 1974 году, когда строилась «Каскаринская птицефабрика», и до последнего времени оно находилось на обслуживании у птицефабрики, - подчеркнул глава региона. – Однако с этого года был отдан на обслуживание «Тюмень Водоканалу». Дело в том, что вода в Каскару подаётся из централизованной системы Тюмени, и все желающие могут подать заявление на техническое присоединение. Такая возможность жителям предоставлена уже сейчас.

Сам водопровод, на который пожаловались каскаринцы, старый. Однако сейчас идут масштабные работы по его реконструкции.

- Мы привлекаем реконструируем системы водоснабжения не только за счёт средств бюджета, но и привлекаем инвесторов через такой механизм, как «концессия», - отмечает губернатор. – Три года назад мы в Тюмени заключили один из крупнейших договоров по России на 23 млрд рублей, и сейчас прорабатываем вопрос, чтобы привлечь инвесторов на весь Тюменский район, куда входит и село Каскара.

Глава региона пообещал и гражданам, и лично Владимиру Путину, что в 2020 году водопровод будет реконструирован. Благодаря этому будет увеличена пропускная способность водовода, и все жители частного сектора смогут подключиться к централизованному водоснабжению.

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Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

ИСТОЧНИК KP.RU

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