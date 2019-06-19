В Тюмени алабай разодрал ирландского сеттера, который гулял со своим хозяином

Драматичная история развернулась в Тюмени в районе Букино, неподалёку от Гилёвской рощи. Здоровый алабай, оказавшийся за оградой частного дома, растерзал ирландского сеттера Сапсана, которого выгуливал хозяин. От потери питомца семья пёсика до сих пор не может прийти в себя, ведь малыш всегда отличался дружелюбием и преданностью.

«УШЛА ЧАСТИЧКА МЕНЯ…»

Сапсан жил в семье Шориных двенадцать лет, и за это время стал для семейства не просто домашним любимцем – членом семьи.

- Это было в районе 7.30 вечера, я был на вечерней прогулке с собакой, и ничего не предвещало беды, - рассказал юный хозяин Сапсана Саша Шорин. – Ушла частичка меня, и сердце моё разрывалось на куски. Хотя я сам не получил никаких физических увечий, психологически эта трагедия оставила след в моей душе.

В интервью каналу «Тюменское время» мама Саши, Марина Шорина признаётся, что до сих пор не может прийти в себя после смерти любимца. По её словам, соседки даже не пускали её на улицу, чтобы посмотреть, что случилось. Ведь неподалёку от дома лежал изодранный алабаем их любимец Сапсан…

- То, что я увидела, было ужасно, - не может сдержать слёз Марина.

В пресс-службе УМВД по Тюмени корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» подтвердили, что в настоящее время по факту инцидента проводится проверка. По её результатам будет принято решение о привлечении хозяина к административной или уголовной ответственности.

ВИНА ЛЕЖИТ НА ЧЕЛОВЕКЕ

Тем временем, возмущённая общественность тоже потребовала призвать хозяина пса к ответственности. По словам собаководов, поведение животного зависит только от воспитания, и сам пёс тут совсем не причём – сработали инстинкты.

- Скорее всего, алабай стал агрессивен в виду сложной жизни и отношения со стороны хозяина, - предположил тюменец Дмитрий. – Знаю человека, у которого есть алабай. Со мной собака никогда агрессию не проявляла, а на выходки хозяина злится и терпит. Он считал её своей вещью, частенько пинал, бил, если что-то ему не понравилось. При очередной выходке хозяина он порвал раз в день. Всю жизнь животное на цепи, не гуляет с ней никто. Агрессия копится изо дня в день. Так что от человека зависит, каким вырастет его собака.

- Всё зависит от хозяев собак, - подтверждает Марина. – У меня было 2 алабая, и они всегда слушались, гуляли на поводке, на мелких собак внимания не обращали, но и дети с ними бегали и ездили верхом на них. Одно только жаль – умерли от старости, так что собак надо воспитывать!

Напомним, в конце 2016 года подобная история произошла в Тюмени в районе Дома обороны, когда взбесившийся сторожевой алабай задрал стаю бездомных собак. Одна собака умерла тут же на месте, еще две с рваными ранами разбежались в разные стороны. После этого алабай переключился на щенка. Он рвал его, подбрасывал как игрушку, из людей чудом никто не пострадал. Собаку при помощи спецслужбы и полицейских скрутили и увезли.

В апреле мы сообщали о том, что школьника покусала собака. Инцидент произошел, когда школьник ехал на тренировку в спорткомплекс «Тура» через частный сектор Лесобазы на велосипеде. Из-за поворота к нему выбежали две собаки, одна из которых цапнула за ногу. Мальчику наложили швы. За месяц до этого бродячая собака искусала юную тюменку, которая на улице покупала корм попугаю.

КСТАТИ

В этом году МВД России подготовило список из 13-ти потенциально опасных пород собак. Наиболее агрессивными признаны австралийская кабанья собака, японская айну, акабаш и американский бандог. Также в числе опасных пород животных – бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндога, волко-собачьи гибриды, волкособы, гуль донги, питбульмастифы и «северокавказские собаки». Первоначально список содержал в себе 69 пород, однако позже был сокращён до 13-ти.