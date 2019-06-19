В Тюмени промышляет группа подростков-грабителей, которые по ночам взламывают автобусы

В Тюмени прошла серия краж со взломом. Жертвой преступления стали водители автобусов, чей транспорт был припаркован на ночь на автостоянках. В соцсетях появилось видео, на котором на камере, установленной в одном из автобусов, засветились лица предполагаемых преступников. По последним данным, личности подозреваемых уже установлены, в полиции ждут заявлений от всех пострадавших, чтобы оформить все одним делом.

Видео опубликовал Эдик Фокин. Он же сообщил, что ограбление произошло в ночь с 18 на 19 июня. По его словам, подростки успели взломать несколько маршрутнотранспортных средств на двух автостоянках, расположенных в Заречном микрорайоне.

- Были украдены личные вещи, деньги, автоинформаторы. На видео видны лица, может, кто-то узнает из них кого-либо. Возраст их от 13 до 16 лет, есть информация, что двое из них живут в районе Воровского и Мыса. Случилось все в районе Заречный микрорайон после 3 ночи. В конце видео видно всю эту малолетнюю шайку, - рассказал Эдик Фокин.

Корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» парень уточнил, что сам потерпевшим не является, но пострадали его товарищи-водители. Кроме того, Эдик уточнил, что по его информации ограбленных автобусов гораздо больше.

- За ночь ограбили 9 автобусов и 3 легковые машины, а за месяц уже более 30 автобусов взломали, - подчеркнул он. – Я сам водитель, но, к счастью, ставлю машину на базе. Не у всех есть такая возможность. На протяжении месяца они очень активно этим занимаются, причем по всему городу. На стоянке на ММС это уже второй случай за месяц. Тащат только деньги, терминалы и информаторы, а неделю назад окна выбили в двух автобусах.

Заявление в полицию пострадавшие водители написали ночью. И как сообщил Эдик, сегодня полиция уже установила личности подозреваемых подростков. Об этом пострадавшим сообщил следователь, ведущий дело. Эдик Фокин заострил внимание на том моменте, что в следующий раз, подумывая о подобном преступлении, люди должны помнить - камеры сегодня стоят во всех автобусах, так что наказание не заставит себя ждать.

В полиции города факт подтвердили, уточнив, что заявление поступило во второй отдел полиции ночью. Над установлением личностей подростков работали сотрудники по делам несовершеннолетних.

- В настоящее время четверо подозреваемых детей находятся в отделении, с ними ведется работа. Самому младшему из них 11 лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени.