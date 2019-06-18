Благоустройство дворов в Тюмени может затянуться из-за ремонта теплосетей

В Тюмени вовсю идет кампания по подготовке города к осенне-зимнему периоду. Ремонтируют и строятся сети тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения. Готовят жилой фонд к морозам и управляющие компании. По сравнению с прошлыми годами работа выстроена достаточно гладко, но кое-где еще остаются заминки. Что, за сколько и в какие сроки отремонтируют этим летом, узнала «Комсомольская правда - Тюмень».

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Почти 1,8 миллиардов рублей выделено в Тюмени на ремонт и строительство теплосетей. Для сравнения - в прошлом году на эти цели было израсходовано 755 миллионов рублей. Сюда заложен капитальный ремонт 16,75 километров тепловых сетей. Кроме того, должно быть реконструировано 3,66 километров теплосетей и построено 3,3 километра новых. За эти же деньги построят три котельных взамен выводимых из эксплуатации старых ведомственных котельных ПАО ДОК «Красный Октябрь» и ООО «Заречье».

Самые крупные объекты, ремонт которых должен положительно сказаться на будущих показателях по снижению аварийности и потерь на теплосетях, это улицы 25 лет Октября, Ленина и Циолковского-Профсоюзная. Из-за них тюменцам придется пережить неудобства с ограничениями движения и пробками. Зато зимой инцидентов, а значит, и раскопок, станет гораздо меньше.

Еще 1,8 миллиардов рублей уйдет на подготовку сетей электроснабжения и газоснабжения. За эти деньги подготовят 5 тысяч километров электросетей и 2,8 тысяч трансформаторных подстанций, а также 1,85 тысяч километров сетей газоснабжения.

«ЗАМИНКА» ВО ДВОРАХ

Ремонт коммунальной инфраструктуры ожидается и во дворах, которые благоустраивают в этом году. Большая часть приходится на теплоснабжение - 3,2 километра на 18 придомовых территориях. Следом идут сети водоснабжения и водоотведения - 2,3 километра на 16 дворах и 0,9 километров на четырех дворовых территориях соответственно. Но если «Тюмень Водоканал» уже на завершающей стадии ремонта, то теплосетевики только-только приступили к работам. Да и то лишь на половине дворов.

По словам заместителя главы города Павла Перевалова, подрядчики, которые ремонтируют тепловые сети, и в прошлом году начали работы с опозданием на месяц, чем задержали само благоустройство дворов. В этом году задержка составляет примерно две недели, так что обстановка со сроками будет не такой накаленной.

На это же указал и Юрий Баранчук, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы.

- У нас 23 дворовые территории, где проходит благоустройство, а это более 100 многоквартирных домов. На этих дворовых территориях происходит замена инженерных сетей. «Водоканал» - молодцы, они идут с опережением графика. Для компаний, которые будут заходить на эти территории для благоустройства, нет никаких препятствий. Но УСТЭК в половине дворов отстает от сроков. И тут важно следить за своевременностью проведения всех процедурных вопросов. Осенью прошлого года руководство компании УСТЭК нас заверяло, что вся документация для проведения торгов уже готова и работы будут расторгованы в мае. К сожалению, у нас уже середина июня и не все подрядные компании вышли на участки, - прокомментировал он и добавил, что, вероятнее всего, отставание будет серьезным и сроки выполнения работ по благоустройству отложатся.

При благоустройстве дворов идет ремонт инженерных коммуникаций. Из-за этого может сбиться график работФото: Олег УКЛАДОВ

Меры к тому, чтобы подстегнуть теплосетевиков к соблюдению сроков предпринимаются самые разные: создаются оперативные штабы, которые контролируют ход работ, а нарушителей наказывают рублем. Но объективно не всегда можно повлиять на процесс. Например, по закону обязательна процедура торгов, которая может быть признана несостоявшейся. Если никто из подрядных компаний не заявился на торги или заявился, но не соответствует требованиям, то ее приходится проводить повторно, а на это нужно время. Но на соблюдение сроков и графиков в дальнейшем может повлиять переход на двухлетнее планирование. 2019-2020 годы должны стать переломными.

ПОДГОТОВКА ЖИЛФОНДА

Объекты жилфонда готовятся к зиме по своему графику. В плановую работу входит подготовка внутридомовых инженерных коммуникаций, общестроительных конструкций, а также обеспечение теплового контура зданий. Как правило, этим занимаются управляющие организации. Всего их в городе насчитывается 553 штуки.

Работу этих организаций проверит специальная комиссия. Как рассказал Семен Тегенцев, директор департамента городского хозяйства, особое внимание будет обращено на проведение профилактических мероприятий, на наличие аварийного запаса материалов, обученного и аттестованного персонала.

Паспорта готовности управдомы должны получить до 15 сентября. Если кто-то не успел в срок, то через Госжилинспекцию на них будут составлены административные протоколы и назначены штрафные санкции.

Электроснабжающие, теплоснабжающие и теплосетевые организации должны получить свои паспорта готовности до 1 ноября.

В целом, специалисты отмечают, что подготовка к предстоящему отопительному сезону идет в плановом режиме.