2019-06-15T19:19:16+03:00
Общество

Шесть тюменских выпускников стали «стобалльниками» по литературе

Выпускники получили результаты Единого госэкзамена по литературе, который прошел 27 мая
Светлана БОРИСОВА
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Шесть тюменских выпускников стали «стобалльниками» по литературеШесть тюменских выпускников стали «стобалльниками» по литературеФото: Татьяна Коркина
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Литература один из экзаменов по выбору. В Тюменской области его сдавали 690 ребят. Шестеро из них набрали максимальный балл. Это выпускники Абатской школы №1, школы №12 г. Тобольска, гимназии имени Н.Д. Лицмана г. Тобольска, тюменской гимназии №21 и гимназии ТГУ, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

- ЕГЭ – это совсем не страшно, если вы внимательны и прилежны на уроках, если добавите чуточку старания, успех вам гарантирован, - говорит всем своим ученикам учитель русского языка и литературы школы №13 г. Тобольска Марина Тренина. - Задания не выходят за рамки школьной программы. К тому же не нужно переживать снова, сдавая экзамены второй раз, при поступлении в вуз. ЕГЭ – это удобно.

Экзаменационная работа по литературе состояла из двух частей, включающих в себя 17 заданий. На их выполнение отводилось 3 часа 55 минут (235 минут).

Стобалльники на ЕГЭ по литературе в регионе есть каждый год, но такого количества еще не было. И это не случайный результат, а итог системной работы по популяризации школьных библиотек, привлечению детей к чтению, а также конкурсов чтецов и других мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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