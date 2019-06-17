Иск тюменских активистов по делу о «мусорной реформе» признали необоснованным в областном суде

В Тюменском областном суде сегодня, 17 июня, завершился процесс по делу о «мусорной реформе». Его итогом стал отказ в удовлетворении иска тюменских активистов в адрес правительства региона. Какие доводы послужили причиной для принятия такого решения, выяснила «Комсомольская правда – Тюмень».

Еще перед заседанием суда по требованию судьи Александра Ревякина административные ответчики предоставили документацию, на основании которой осуществлялась разработка территориальной схемы, в том числе расчеты, послужившие основанием для прогнозных данных по образованию ТКО. Обязанность свою они выполнили, предоставив документы, в том числе и из закрытых источников, всем сторонам процесса. Кроме того, 17 июня 2019 года вступило в силу постановление правительства Тюменской области, вносящее ряд изменений в предыдущий документ «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Тюменской области». Причем многие изменения касались как раз исковых требований тюменских активистов.

Так, например, была дополнена оценка объема соответствующих капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов; внесены прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, в документе изменили некорректное наименование заводов. Ранее они фигурировали, как мусороперерабатывающие, теперь же техническая ошибка устранена, - заводы стали мусоросортировочными.

Как выяснилось в ходе прений, у прокуратуры доказательства со стороны ответчиков не вызвали возражений. Как отметила представитель надзорного органа, доводы административных истцов о том, что постановление правительства Тюменской области принято с нарушениями федерального закона без соблюдения процедур общественного обсуждения, являются необоснованными. Точно также не вызвало нареканий и принятие нового нормативно-правового акта, опубликованного 17 июня 2019 года. В прокуратуре сочли, что там изменения внесены по всем позициям, изложенным в иске.

В прокуратуре сочли, что по всем позициям, изложенным в иске, изменения внесеныФото: Лидия Шумкова

- Таким образом, оспариваемые истцами нормативные акты в редакции постановления правительства Тюменской области от 29 ноября 2018 в настоящее время изменены. С момента вступления их в законную силу, то есть с 17 июня 2019, прекратили свои действия, а значит перестали затрагивать права, свободы и законные интересы административных истцов. В таких обстоятельствах отсутствуют основания для признания оспариваемых нормативных актов недействующими, - подчеркнула она.

В отличие от прокуратуры истцов меры, предпринятые правительством области, не удовлетворили. Они отметили, что не услышали в итоге, как был скорректирован норматив, и указали на «закольцованность» нормативных актов. Кроме того, по их мнению, новым нормативным актом легализуется право не сортировать мусор, а в основе расчетов не лежат научные исследования.

- Территориальная схема должна быть пересмотрена, - заявили активисты.

Решение суда было однозначным, его озвучил судья Александр РевякинФото: Лидия Шумкова

Так или иначе, решение суда было однозначным. Его озвучил судья Александр Ревякин, вернувшись из совещательной комнаты.

- Рассмотрев административное дело по коллективному исковому заявлению о признании недействующими постановления правительства Тюменской области об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, суд решил в удовлетворении иска отказать, - огласил он.

Решение суда тюменцы смогут обжаловать в судебную коллегию по административным делам Верховного суда РФ в течение одного месяца. Добавим, что мотивированное решение суда будет изготовлено 21 июня.

ДЛЯ СПРАВКИ

Еще в начале марта тюменские активисты подали коллективный иск на правительство региона. Их главным требованием было признать недействительным постановление об утверждении в регионе территориальной схемы обращения с ТКО.

Сомнения у них вызывали, например, отсутствие в схеме раздела о прогнозных значениях предельных тарифов, сведений об объеме вложений в строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры.