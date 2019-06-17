В отпуск на самолете из Тюмени: что требовать от перевозвозчика, если ваш рейс задержали

Пора летних отпусков стартовала. Большая часть тюменцев, отправляясь в путешествие, традиционно отдает предпочтение передвижению на самолете. А значит, самое время вспомнить элементарные правила, что делать если перевозчик по какой-либо причине задержал вылет рейса. «Комсомольская правда-Тюмень» собрала главные рекомендации Роспотребнадзора отдыхающим.

ТРЕБУЙТЕ ДЕНЬГИ

Согласно действующему законодательству, в случае если ваш рейс задержали, или самолет прибыл с опозданием в пункт назначения перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере, установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом.

Избежать уплаты штрафа перевозчик может если докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы. К этим условиям относится неисправность транспортных средств, угрожающая жизни и здоровью пассажиров, или иные обстоятельства, не зависящие от авиакомпании.

ВАС НЕ ОПОВЕСТИЛИ?

Кроме того, согласно требованию пункта 72 Федеральных авиационных правил, регулярные рейсы выполняются в соответствии с расписанием движения воздушных судов, сформированным перевозчиком и опубликованным в компьютерном банке данных расписания движения воздушных судов, а чартерные рейсы - в соответствии с планом (графиком) чартерных перевозок.

В этой связи в случае изменения расписания движения воздушных судов перевозчик должен принять возможные меры по информированию пассажиров, с которыми заключен договор воздушной перевозки.

Также информация о задержке или отмене рейса, с указанием причин изменений доводится до пассажиров перевозчиком непосредственно в аэропорту. Ее, как правило, размещают на информационном табло, а также передают по аудиосвязи.

ПРАВО НА ЕДУ И ГОСТИНИЦУ

В случае задержки рейса или отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, технической неисправности или иным причинам, перевозчик обязан предоставить комнату матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет.

Авиакомпания должна обеспечить пассажирам возможность два раза позвонить или отправить сообщение по электронной почте, если это требуется, а также предоставить прохладительные напитки при ожидании отправления рейса.

Если ваш рейс задерживается уже более 4 часов, перевозчик обязан обеспечить горячим питанием и представлять еду далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые восемь часов - в ночное время до момента вылета самолета.

В случае, если Ваш рейс по вине перевозчика должен состояться не ранее, чем через 8 часов в дневное время и более шести часов в ночное время, вам должны предоставить место в гостинице. При этом трансфер из аэропорта до места размещения в обе стороны компенсирует перевозчик.

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