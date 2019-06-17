2019-06-17T13:00:06+03:00
Туризм

Тюменцы выбирают для летнего отдыха Турцию, Сочи и Грецию

Несмотря на удорожание путёвок, горожане не собираются отказывать себе в отдыхе
Алексей КОСЕНЧУК
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Тюменцы выбирают для летнего отдыха Турцию, Сочи и ГрециюТюменцы выбирают для летнего отдыха Турцию, Сочи и ГрециюФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Лето в самом разгаре, но жарой в Тюмени пока и не пахнет. Чтобы погреться на солнышке и отдохнуть на море, тюменцы активно разбирают путёвки себе на отдых. И, в общем-то, картина из года в год не меняется.

По словам президента Тюменского областного союза туриндустрии Любови Матиевской, на сегодняшний день существует два потока туристов. Первый – туристы, путешествующие по России, второй – любители зарубежных стран.

- Лидирующее место среди заграничных направлений этим летом занимает Турция. Несмотря на удорожание путёвок, эта солнечная страна возвращает свои позиции, - рассказала «Комсомольской правде – Тюмень» Любовь. – За ней идут Кипр и Тунис – это с вылетом из Тюмени. Если брать вылеты из близлежащих регионов, например, из Екатеринбурга, то пальма первенства принадлежит Греции. За ней идёт Испания, которая никогда не была дешёвой.

Азия этим летом ушла на второй план, и дело в несезоне. Там сейчас не самая благоприятная погода для отдыха, поэтому с новыми силами туристы ринутся туда осенью-зимой. Зато стали больше рассматривать Черногорию и Хорватию, с вылетом из Москвы. Дело в том, что на летний период полётные программы «Тюмень – Москва» выполняются по приемлемым ценам, а следовательно, и туристам стало дешевле и комфортнее покорять другие горизонты.VIP-сектор активно покупает путёвки в Доминикану и на Мальдивы, причём первая стала по цене ещё доступнее.

Среди российских направлений наибольшим успехом пользуются Сочи и Крым, причём многие предпочитают туда ездить не только по турпакетам, но и дикарём. Благодаря развитой инфраструктуре, тюменцы берут машины, садятся на поезд и отправляются в путь.

Я люблю Сочи Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Я люблю СочиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Как рассказали в пресс-службе интернет-сервиса для путешественников Biletix, объем бронирований авиабилетов туда-обратно из Тюмени в Сочи в летние месяцы увеличился на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

- При этом цена на билеты снизилась: средний чек на авиабилеты туда-обратно Тюмень-Сочи упал в цене на 23% - с 17 048 до 13 011 рулей, - отметили в пресс-службе.

ПОЧЁМ ОТДЫХ?

Любовь Матиевская отметила, что средняя продолжительность поездки в отпуск составляет 10 дней. Семь дней вроде как мало, зато 10 – в самый раз.

- Стоимость путёвки на двоих взрослых в хороший отель 4+ или даже «пять звёзд» составит от 80 до 100 тысяч рублей по системе «всё включено». По России чуть дешевле – от 60 до 80 тысяч рублей, однако многие рассматривают не отдых в феншнебельных гостиницах, а в отелях на 3-4 звезды. Стоимость путёвки в Европу составляет 80 тыс. для двух человек, но только с завтраками, - отметила президент Тюменского областного союза туриндустрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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