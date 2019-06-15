2019-06-15T13:22:01+03:00
Спорт

Игроки «Зенита» приехали в полном составе на фестиваль футбола в Тюмень

Правда, они оказались картонными
Кира Санникова
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Игроки футбольного клуба тоже в полном составе прибыли в областной центрИгроки футбольного клуба тоже в полном составе прибыли в областной центрФото: Кира Санникова
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«Большой Фестиваль Футбола» добрался до Тюмени. Областной центр стал один из семи городов России, вошедших в маршрут проекта. Чемпионская футбольная волна стартанула 1 июня из Владивостока, прямо с берегов Тихого океана. После чего собрала почитателей футбола в Омске, а сегодня в Тюмени.

Масштабный спортивный праздник с 10 утра развернулся на площади около драматического театра. Прибывающих гостей фестиваля приветствовал маскот «Зенита» - Лева. Кстати, игроки футбольного клуба тоже в полном составе прибыли в областной центр. Правда, в картонном исполнении.

Наибольшей популярностью у тюменцев пользовался Артем Дзюба Фото: Кира Санникова

Наибольшей популярностью у тюменцев пользовался Артем ДзюбаФото: Кира Санникова

Наибольшей популярностью у тюменцев, ожидаемо, пользовался нападающий Артем Дзюба. С ними фотографировались дети, особенно мальчишки, взрослые, а также представительницы прекрасной половины города.

Гостей фестиваля поприветствовал директор департамента по спорту и молодежной политики администрации города Евгений Хромин и тренер «Газпром-Академии Зенит» Владимир Малышев. После чего был дан официальный старт фестивалю.

Гости фестиваля смогли поучаствовать в работе различных интерактивных площадок, в том числе сразиться в футбоулинг и поиграть в настольный футбол. В рамках мероприятия жители города смогли посмотреть выставку, посвященную всем шести чемпионствам «Зенита».

Тюменцы с удовольствием играли в настольный футбол Фото: Кира Санникова

Тюменцы с удовольствием играли в настольный футболФото: Кира Санникова

Также фотозоне тюменцы могли сфотографироваться с Кубком чемпионов России. Такую высокую награду впервые представили в рамках фестиваля «Зенит» за всю его историю. Не случайно на площадке фестиваля к Кубку была представлена охрана.

Кубок чемпионов России впервые привезли на Фестиваль Фото: Кира Санникова

Кубок чемпионов России впервые привезли на ФестивальФото: Кира Санникова

Важной часть фестиваля стала открытая тренировка под руководством тренеров «Газпром»-Академии. Сразу после мастер-класса, при помощи специальных тестов, тренеры отобрали шесть лучших игроков в возрасте от 8 до 12 лет. Счастливчики пройдут тренировочный сбор в академии сине-бело-голубых. Он пройдет с 29 июля по 11 августа 2019 года в Санкт-Петербурге.

Открытая тренировка под руководством тренеров «Газпром»-Академии» Фото: Кира Санникова

Открытая тренировка под руководством тренеров «Газпром»-Академии»Фото: Кира Санникова

После Тюмени «Большой фестиваль футбола» отправиться в Челябинск, а далее в Пермь и Нижний Новгород. Финальная встреча с болельщиками и футбольными фанатами пройдет 13 июля в Волгограде.

Одна из фотозон, разместившихся на площади 400-летия Тюмени Фото: Кира Санникова

Одна из фотозон, разместившихся на площади 400-летия ТюмениФото: Кира Санникова

ИСТОЧНИК KP.RU

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