«Вальс на Набережной-2019»: тюменские выпускники попрощались со школой

Вечером 21 июня под волнующие ноты классического вальса на тюменской набережной в танце закружились сотни пар. Общегородской выпускной «Вальс на Набережной» в этот раз был посвящен 75-летию со дня образования Тюменской области. Но за полчаса до танца бывшие школьники почтили память тех, кто станцевал свой последний школьный вальс в 1941 году и ушел на войну, так с нее и не вернувшись.

Торжественное возложение цветов прошло сразу у двух мемориалов - у памятника «Прощание» и у «Вечного огня» возле музея «Городская дума»Фото: Лидия Шумкова

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

Произошло торжественное возложение цветов сразу у двух мемориалов - у памятника «Прощание» и у «Вечного огня» возле музея «Городская дума». Перед тем, как возложить цветы к барельефу «Тюмень - победителям», с речью выступил заместитель председателя Тюменской городской Думы Дмитрий Осипов. Он отметил, что перед молодыми тюменцами, которые выходят из стен школы и вступают во взрослую жизнь, открыты широкие горизонты, выпускники могут свободно выбрать свой жизненный путь и строить самые смелые планы на будущее.

С речью выступил заместитель председателя Тюменской городской Думы Дмитрий ОсиповФото: Лидия Шумкова

- И это здорово, потому что у ваших ровесников, выпускников школ начала 40-х такой возможности не было. Планы выпускников 1941 года перечеркнула война. На следующий день после выпускного бала 17-летние мальчишки и девчонки, такие же красивые, как вы сегодня, отправились на фронт защищать Родину. Многие не вернулись с той войны. Ребята, всегда помните это, помните, благодаря чьему подвигу вы, да и мы все, можем жить, смело ходить по своей родной земле, строить планы на будущее, любить и быть любимыми. У вас впереди большая дорога. Трудитесь на благо своей Родины, во имя нашего Отечества, - напомнил выпускникам 2019 года Дмитрий Осипов и пожелал им быть счастливыми, здоровыми и успешными во всех начинаниях.

Выпускники возложили цветы к ногам солдата Великой Отечественной войны, изображенного в центре большого барельефаФото: Лидия Шумкова

После минуты молчания цветы к ногам солдата Великой Отечественной войны, изображенного в центре большого барельефа, возложили все школьники, танцующие вальс на набережной, а также их родители и учителя.

В РИТМЕ ТАНЦА

После торжественной церемонии мероприятие сместилось на набережную.

После торжественной церемонии мероприятие сместилось на набережнуюФото: Лидия Шумкова

Ребята, которые нашли в себе смелость выступить с танцами перед большой толпой зрителей, несомненно молодцы. Белые банты в волосах у девушек и их нарядные накрахмаленные фартучки, белые рубашки и строгие костюмы юношей уж точно привлекли к себе внимание даже у тех, кто о событии не знал.

К набережной были приковано множество глазФото: Лидия Шумкова

К набережной были приковано множество глаз и со стороны улицы Республики, и с моста Влюбленных, и даже с реки Туры, где зрители находились на проплывающих мимо теплоходах.

Кроме выпускников, на импровизированной сцене выступали и артисты-профессионалыФото: Лидия Шумкова

На набережной ребят поздравил глава города Руслан Кухарук.

Тюменских ребят поздравил глава городу Руслан КухарукФото: Лидия Шумкова

- Какой будет ваша взрослая жизнь, зависит от вас. С вами сегодня ваши родители, которые все 11 лет были рядом с вами, они переживали за вас, за ваши бессонные ночи, пока вы готовились к экзаменам. С вами сегодня ваши педагоги, учителя, которые являются для вас вторыми родителями, также переживали за вас и радовались вашим победам. Я желаю вам определиться в жизни, выбрать достойный путь, - обратился он к выпускникам.

Молодые тюменцы кружились в вальсе,...Фото: Лидия Шумкова

Руслан Кухарук подчеркнул, что 2019 год является юбилейным для Тюменской области, и жители региона вспоминают героических предков, которые жили на этой земле, приумножали ее богатства. Теперь долг молодых тюменцев - продолжить дело предков.

...играли в "Ручеек"...Фото: Лидия Шумкова

Красивые пары молодых тюменцев протянулись по набережной длиной цепочкой. Они кружились в трех вальсах, играли в «Ручеек», а также провели вместе с дошкольниками флешмоб «Тюмень молодая».

...и участвовали во флешмобеФото: Лидия Шумкова

Может быть, со зрительских мест и не было заметно волнение выпускников, но после «Вальса на Набережной» ребята признались, что волновались очень сильно. Еще бы – ведь на них смотрело столько людей.

После «Вальса на Набережной» ребята признались, что волновались очень сильноФото: Лидия Шумкова

Как отметили выпускники 21 гимназии, волнение у них было, правда, потом пришлось собраться и исполнить все танцы без заминок. Им сильно помогли репетиции, которые проходили у ребят с 14 июня.

Еще бы, ведь на них смотрело столько людейФото: Лидия Шумкова

- Было всего несколько репетиций, но мы успели все освоить, хотя раньше и не танцевали никогда вальс. Главное, чтоб желание было, поэтому мы все старались и поработали на совесть. Так что уверена, у всех все получилось, - поделилась впечатлениями теперь уже бывшая ученица гимназии №21 Елизавета.

Справиться с задачей ребятам помогли репетиции, которые проходили у них с 14 июняФото: Лидия Шумкова

По словам девушки, «Вальс на Набережной» останется для всех ребят большим и прекрасным воспоминанием, которое будет с ними навсегда.