2019-06-14T07:49:46+03:00
Звезды

«Чем дольше вы здесь, тем больше искры»: #2Маши произвели фурор в Тюмени

Мегапопулярный дуэт вновь сорвал овации тюменской публики [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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#2Маши произвели фурор в Тюмени#2Маши произвели фурор в ТюмениФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Популярнейший российский дуэт #2Маши в лице Марии Зайцевой и Марии Шейх в очередной раз сорвал бурю оваций у тюменской публики. Группа, чьи песни «Босая» и «Мама, я танцую» звучат из каждого утюга, приехала в Тюмень ранним утром из Екатеринбурга, и к вечеру уже была «во всеоружии».

На часовом концерте солистки дуэта исполнили не только новые хиты, но и абсолютно новые песни, включая хит этого месяца «Инея». Несмотря на то, что песня – свежайшая, тюменская публика знала слова композиции наизусть.

На концерте певицы исполнили известные песни Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На концерте певицы исполнили известные песниФото: Алексей КОСЕНЧУК

В качестве подарков любимой группе горожане преподнесли солисткам футболки с изображением «Двух Маш» и фразой: «Чем больше вы здесь, тем больше искры». Тронутые презентом певицы признались в любви к своим фанатам и поблагодарили их за любовь к творческому тандему.

- Вы знаете все наши песни! Это безумно приятно, и это наш главный подарок, - признались со сцены #2Маши.

По окончании выступления солистки сфотографировались со всеми желающими и ещё раз искупались в любви тюменской публики.

Фотографии с поклонниками

Фотографии с поклонниками

#2Маши в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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