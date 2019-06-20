2019-06-20T10:08:55+03:00
Спорт

Театр «Каскадер» даст четыре выступления в Тюмени

Площадкой для захватывающего зрелища станет автодром ДОСААФ в микрорайоне Метелево
Поделиться:
Зрелищное действо развернется на автодроме ДОСААФЗрелищное действо развернется на автодроме ДОСААФ
Изменить размер текста:

Театр «Каскадер» даст четыре выступления в Тюмени. Увидеть семейное экстрим-шоу жители города смогут в течение четырех вечеров: с 4 по 7 июля 2019 года. Площадкой для захватывающего зрелища станет автодром ДОСААФ в тюменском микрорайоне Метелево.

Программа выступлений будет иметь яркую военно-патриотическую окраску: каскадеры покажут реконструкцию сражения эпохи Великой Отечественной войны с участием советских и немецких автомобилей и мотоциклов, других видов боевых машин. Будет и настоящий армейский БРДМ, сообщили организаторы шоу.

На этом представление не закончится и перед зрителями развернется настоящее поле боя: легковые авто «вступят в бой» с биг-футами. Удивят тюменцев и уникальные автомобили-трансформеры, которые являются уникальной разработкой худрука театра и талантливого инженера Геннадия Кочерги, созданные при участии автомехаников команды «Автородео».

Как заверили организаторы спортивно-зрелищного представления, публике будет представлено несколько десятков самой различной техники, а профессиональные каскадеры продемонстрируют чудеса ловкости и умение прыгать на скорости через горящие кольца и управлять машиной всего на двух колесах.

- Это нужно смотреть вживую!, - подчеркивают в оргкомитете мероприятия.

Чтобы не пропустить главное событие июля и попасть на высший пилотаж управления автомобилем и феерическое шоу с использованием пиротехники, достаточно доехать до ТЦ «Галерея Вояж» или ТРЦ «Фаворит», дойти до кассы центра развлечений «Третья планета» и купить нужный билет: 1000 руб. - взрослый, 800 руб. - детский от 5 лет включительно. Детей до четырех лет можно будет взять бесплатно.

Остались вопросы? Позвони или напиши организаторам по этому номеру: 8-963-454-85-00.

Генеральный партнер «Шоу каскадеров» в Тюмени:

Генеральный партнер «Шоу каскадеров» в Тюмени: МЯСНОЙ БРЕНД «ИШИМСКИЙ»

Генеральный партнер «Шоу каскадеров» в Тюмени: МЯСНОЙ БРЕНД «ИШИМСКИЙ»

Мясной бренд «Ишимский»

Партнеры:

Партнер шоу - Массажные кресла Ямагучи - интеллектуальные технологии здоровья

Партнер шоу - Массажные кресла Ямагучи - интеллектуальные технологии здоровья

Массажные кресла Ямагучи - интеллектуальные технологии здоровья.

OldBoy Barbershop - сеть мужских парикмахерских.

Партнер мероприятия - OldBoy Barbershop - сеть мужских парикмахерских

Партнер мероприятия - OldBoy Barbershop - сеть мужских парикмахерских

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Я до сих пор ее люблю»: мексиканский болельщик, который сделал предложение уралочке на ЧМ-2018, намерен вернуться в Екатеринбург
Рассказываем, как спустя год после чемпиона мира по футболу сложилась судьба девушки из Екатеринбурга и мексиканского болельщика, которые собирались пожениться
Новости 24
В Тюменской области на хозяина батута, где ребенок сломал руку, завели уголовное дело
Тюменец за несколько минут нашел крупную сумму, чтобы не остаться без машины
В Тюменской области наладят производство комплектующих для промышленной вентиляции
На Первом Урбанистическом форуме обсудят развитие Тюменской области
Тюменцы собираются установить необычный мировой рекорд
Тюменец получил реальный срок за смертельное ДТП
Педагоги центра робототехники готовят школьников к состязаниям «Кубок РТК: Тюмень»
Сразу три грыжи удалили тюменские врачи у 96-летней пациентки
Тюменские школьники презентуют на Всероссийской олимпиаде подводного робота
15 тюменцев пополнят ряды президентского полка
В ожидании жары: пляжи Тюменской области готовят к приему отдыхающих
Тюменцы увидят уникальные экспонаты, найденные на местах военных действий
В Тюменском районе отремонтируют дороги, ведущие к садоводческим товариществам
Тюменская студентка вышла в суперфинал конкурса на телеканале "Пятница!"
Тюменец взломал дом соседа и похитил сигареты и шуруповерт
В Тюмени начаты работы по благоустройству дворов
Тюменская область откроет экспозиции местных производителей в двух городах Казахстана
Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис проверки благонадежности сотрудников и контрагентов в Интернет-банк для бизнеса
В Тюменской области создают квотируемые рабочие места для людей-инвалидов
В Тюмени водитель «схватил» крупный штраф за пьяную езду
Погода на 20 июня в Тюмени: ожидается дождь с грозой
В Тюменской области появится единый архив цифровых медицинских изображений
В Тюменской области по-новому будут учитывать недвижимость
Десять тюменских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому
Дело об убийстве одной девушки и изнасиловании другой в общежитии Тюмени передано в суд
«Та еще парочка» воссоединится в Тюмени за день до официальной премьеры в России
Социальные инновации Тюменской области представили на форуме в Москве
Похитители несколько часов удерживали тюменца в машине, требуя выкуп
Тюменец лишился телефона из-за незакрытой на ночь двери