Театр «Каскадер» даст четыре выступления в Тюмени. Увидеть семейное экстрим-шоу жители города смогут в течение четырех вечеров: с 4 по 7 июля 2019 года. Площадкой для захватывающего зрелища станет автодром ДОСААФ в тюменском микрорайоне Метелево.

Программа выступлений будет иметь яркую военно-патриотическую окраску: каскадеры покажут реконструкцию сражения эпохи Великой Отечественной войны с участием советских и немецких автомобилей и мотоциклов, других видов боевых машин. Будет и настоящий армейский БРДМ, сообщили организаторы шоу.

На этом представление не закончится и перед зрителями развернется настоящее поле боя: легковые авто «вступят в бой» с биг-футами. Удивят тюменцев и уникальные автомобили-трансформеры, которые являются уникальной разработкой худрука театра и талантливого инженера Геннадия Кочерги, созданные при участии автомехаников команды «Автородео».

Как заверили организаторы спортивно-зрелищного представления, публике будет представлено несколько десятков самой различной техники, а профессиональные каскадеры продемонстрируют чудеса ловкости и умение прыгать на скорости через горящие кольца и управлять машиной всего на двух колесах.

- Это нужно смотреть вживую!, - подчеркивают в оргкомитете мероприятия.

Чтобы не пропустить главное событие июля и попасть на высший пилотаж управления автомобилем и феерическое шоу с использованием пиротехники, достаточно доехать до ТЦ «Галерея Вояж» или ТРЦ «Фаворит», дойти до кассы центра развлечений «Третья планета» и купить нужный билет: 1000 руб. - взрослый, 800 руб. - детский от 5 лет включительно. Детей до четырех лет можно будет взять бесплатно.

Остались вопросы? Позвони или напиши организаторам по этому номеру: 8-963-454-85-00.

Генеральный партнер «Шоу каскадеров» в Тюмени:

Генеральный партнер «Шоу каскадеров» в Тюмени: МЯСНОЙ БРЕНД «ИШИМСКИЙ»

Мясной бренд «Ишимский»

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