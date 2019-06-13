Куда сходить в Тюмени на выходных 15 и 16 июня 2019

Впереди – очередные июньские выходные! Можно выспаться, заняться домашними делами, сходить всей семьёй в гости или на какое-нибудь интересное мероприятие, несмотря на пасмурную погоду. Чтобы вам сделать правильный выбор, «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила обзор интересных событий на предстоящие выходные на любой вкус и цвет!

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ

- В ТРЦ «Кристалл в 18 часов состоится промо-концерт Хоровой капеллы Тюменской филармонии. Музыканты исполнял лёгкую популярную вокальную музыку, а тюменцы смогут приобрести билеты на уникальный концерт-творческую встречу «Ночь. Музыка. Капелла» по 100 рублей (пройдёт 21 июня в ДК «Нефтяник»). Кроме того, можно будет купить билеты на фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» по 1000 рублей.

Промо-концерт Хоровой капеллы Тюменской филармонии

- В Сквере прощания в 18.30 состоится сбор желающих посетить пешеходную экскурсию «Резная сказка Тюмени». Экскурсовод Святослав Шитов расскажет об истории купеческих особняков, о резном убранстве усадеб и о богатых наличниках. Гости экскурсии узнают, какими элементами декора любили оформлять свои дома тюменские купцы, как появилась тюменская домовая резьба, каковы её особенности и какова символика орнамента на наличниках. Кстати экскурсовод, который проведёт экскурсию по старым тюменским улочкам, сам восстанавливал многие деревянные резные украшения. Бронь билетов: по телефону 735-666, стоимость билетов: 400 рублей.

Экскурсия "Резная сказка Тюмени"

- В Доме Машарова (ул. Ленина, 24) в это же время, в 18.30, состоится поэтический вечер тюменского поэта, члена Союза писателей Маргариты Чекуновой. Лауреат международного конкурса «Созвездие талантов», обладатель «Звезды имени академика Д.С. Лихачева», лауреат международной премии «Молодой Петербург» прочтёт стихотворения о судьбе молодого человека в мире, его чувствах и переживаниях.

Поэтический вечер Маргариты Чекуновой

СУББОТА, 15 ИЮНЯ

- В 10 часов утра состоится лекция Creative Mornings, лектором который выступит главный врач федерального нейрохирургического центра, профессор и заслуженный врач России Альберт Суфианов. Уже более тридцати лет Альберт Суфианов спасает жизни других людей: он удалял опухоль мозга у ребёнка во время пожара, оперировал пациента без помощи дополнительных приборов из-за хакерской атаки. Так что вам будет что послушать! Регистрация участников по ссылке.

Лекция CreativeMornings

- В это же время на площади 400-летия Тюмени пройдет «Большого фестиваля футбола». Гостей и зрителей встретит маскот футбольного клуба «Зенит» - Лёва. Главным результатом Фестиваля станет отбор юных тюменских футболистов от 8 до 12 лет для участия в тренировочных сборах. Они пройдут в период с 29 июля по 11 августа 2019 года в Санкт-Петербурге на базе Академии сине-бело-голубых. Для ребят-победителей будут организованы перелет и проживание, а главное — насыщенная спортивная, образовательная и культурная программа, отмечают организаторы. Сувениры будут разыгрываться и на самом фестивале среди активных участников. Главный приз - поездка на футбольные выходные в Санкт-Петербург с посещением домашнего матча на «Газпром Арене» в сезоне 2019-2020. Впервые в истории фестиваля «Зенит» также представит кубок чемпионов России, перешедший клубу на вечное хранение. Гости смогут сфотографироваться в фотозоне с кубком и посетить выставку, посвященную всем шести чемпионствам «Зенита».

Большой фестиваль футбола

- На площади у ДК «Орфей» (ул. 70 лет Октября, 5в) в 11 часов стартует «Фестиваль соседей» в микрорайоне ММС. Все желающие смогут принять участие в насыщенной культурно-развлекательной программе и узнать о лучших проектах и социальных инициативах ведущих тюменских некоммерческих организаций. Гостей праздника ждут концерты тюменских коллективов, бесплатные правозащитные юридические консультации, игровые площадки, вещевой обменник, обучающие игры, угощения, консультации по финансовой грамотности и многое другое.

Фестиваль соседей

- На парковке ТЦ «Галерея «Вояж» в 11 часов состоится этап чемпионата России — АМТ Евразия 2019. Соревнования пройдут в двух основных направлениях: SPL (максимальное звуковое давление) и SQ (качество звучания). В течение дня участники будут бороться звание лучшего в своём классе и демонстрировать максимальные возможности аудиосистем, необычные инсталляции и мощный звук. Гостей праздника ждёт конкурсы, подарки, интерактивы, мастер-классы от партнёров и организаторов конкурса, шоу, уникальные тачки и многое другое.

Соревнования по автозвуку и тюнингу

- В 15 часов на подземной парковке МФК «Магеллан» (ул. 50 Лет Октября, 14) состоится «злая лекция» от дизайнера Александра Назарова. В течение двух часов он расскажет «злую» информацию о визуальной среде города: о вывесках, баннерах, слоганах, логотипах, рекламе, социальных сетях. Кроме того, он поведает о дизайне и дизайнерах, бизнесе и руководителях, об ответственности и абсурде, креативе и его имитации. Регистрация участников: с 14.30.

Злая лекция от Александра Назарова

- С 17 до 19 часов состоится арт-путешествие на теплоходе. Это такой творческий вечер, на котором горожане и гости города смогут увидеть наш город во всей красе, написать картину о Тюмени акварелью, тушью или пером, а также узнать интересные факты о любимом городе. В стоимость поездки включены: памятные фото, экскурсия, работа профессионального художника, картина акварелью, тушью и пером формата А3, чай и вкусняшки. Обязательная запись: по телефону 8-906-825-26-11, стоимость билета: 2000 рублей.

Арт-путешествие на теплоходе

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ

- В 12 часов в Студии танца (ул. Свердлова, 5, корпус 2, 3 этаж) состоится мероприятие Dress Crossing. Участникам предлагается принести вещи, которые они уже не носят, а взамен выбрать новые, по своему вкусу. Отметим, что встреча будет состоять из теоретической и практической части. Стоимость участия: 350 рублей.

Dress Crossing

- В 12 часов на площадке перед футбольным стадионом «Геолог» состоится «Олимпийский день», приуроченный к 75-летию образования Тюменской области. Все желающие смогут попробовать свои силы на 20-ти интерактивных площадках, организованных региональными Федерациями, каждая из которых представит разные виды спорта: от шахмат до рукопашного боя, от гиревого спорта до черлидинга. Помимо интерактивных площадок пройдёт программа «Олимпийский Форд Боярд» с различными конкурсами и квестами для детей и взрослых.

XXX Всероссийский Олимпийский день

- В 15 часов состоится лекция от теоретика новых медиа и цифровой культуры, профессора в университете Калифорнии Льва Мановича «Как изобразить город? Медиа, большие данные и визуализация». Лектор сравнит старые и новые методы визуализации города, расскажет о самых значимых проектах мира. Место встречи уточняется, регистрация по ссылке.