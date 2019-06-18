2019-06-18T12:42:20+03:00
Туризм

Собираемся на природу в Тюмени: как избежать встречи со змеей и что делать, если рептилия вас уже укусила

Снизить риск вероятности пострадать от опасного яда помогут обувь и бдительность
Мария Васильева
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Змеиный яд опасен тем, что работает внутри клетки и первой поражает кровеносную систему. Фото pixabay.comЗмеиный яд опасен тем, что работает внутри клетки и первой поражает кровеносную систему. Фото pixabay.com
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Не успели Тюменцы пережить первую волну активности клещей, как природа снова напомнила о себе. С наступлением тепла в лесах и на дачных участках проснулись змеи. В Тюменской области чаще всего, встречаются гадюки. И хотя считается, что ее яд обладает средней токсичностью, и летальные исходы маловероятны, в ряде случаев, могут развиться тяжелые осложнения. Советы, как защитить себя от нападения рептилии и что делать, если встречи со змеей не удалось избежать в материале «Комсомольской правды – Тюмень».

КАК СЕБЯ ВЕСТИ

Отправляясь в лес, или просто на природу, где высокие заросли травы и высокая вероятность нахождения, змей, помните, что рептилии никогда не нападают на человека первыми. Укусить змея может только в случае самозащиты, когда на нее наступили или задели рукой.

Поэтому вспомните, как бабушки и дедушки ходили в лес по грибы и ягоды? Обязательно, опираясь на палку. Разгребая с ее помощью листву перед собой, можно быть уверенным в том, что следующий шаг не приведёт к внезапной встрече с рептилией и госпитализации в токсикологическое отделение.

При этом бить змею палкой, если вам все-таки довелось ее встретить, не следует. Это побудит рептилию к агрессии. Также не стоит наклоняться, чтобы рассмотреть или сфотографировать змею, а тем трогать ее руками – это опасно и может стоить человеку жизни.

ЧТО НАДЕТЬ

Снизить риск вероятности пострадать от змеиного яда может помочь обувь закрытого типа. В идеале при посещение лесных массивов надеть резиновые сапоги. В крайнем случае подойдут кроссовки, но из жёсткого материала, который не смогут прокусить змеи.

Также желательно быть в головном уборе, а также отдать предпочтение одежде, закрывающей горло. Потому что именно в шею, лицо, волосистую часть головы наиболее опасные укусы змей.

КАКИЕ СИМПТОМЫ

Змеиный яд опасен тем, что работает внутри клетки и первой страдает кровеносная система, разрушаются эритроциты, головной мозг и печень.

Клинические признаки укуса змеи - сильная продолжительная боль, нарастающий отек в местах укуса, подкожные кровоизлияния, сонливость, тошнота, иногда возможны возбуждение и судороги.

В месте укуса гадюковых и гремучих змей сразу же возникает очень сильная боль. Уже через несколько минут после укуса развивается геморрагический отек всей конечности, нередко переходящий на туловище.

Кожа конечности и туловища приобретает синюшный или аспидо–серый оттенок. В месте укуса часто образуется нарыв, превращающийся в долго не заживающую рану.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Врачи настоятельно рекомендуют сражу же обращаться в лечебное учреждение и не пытаться самостоятельно устранить последствия укуса. В частности, призывают без крайней необходимость не прибегать к отсасыванию яда. Почему?

Такой способ первой помощи эффективен только в первые 5-10 минут, и то если во рту нет ссадин, ран и кариесных зубов. А в этом далеко не каждый человек может быть на сто процентов уверен. В этой связи возрастает опасность инфицирования ранки от укуса. К тому же, таким методом удается эвакуировать не более 20% яда.

Категорически противопоказаны такие меры первой помощи, как наложение жгута на пораженную конечность, прижигания и разрезы.

На догоспитальном этапе разрешается - прижечь место укуса йодом, наложить чистую не давящую повязку, иммобилизовать конечность. Иными словам исключить движение, чтобы не ускорять распространение яда. После чего незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

- В случае укуса змеей необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, доставив пострадавшего в медицинское учреждение, - подчеркнули в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Так, жителям и гостям областного центра, повстречавшимся со змей, медицинскую помощь готовы оказать в Областной клинической больнице №1 по адресу: ул. Котовского 55/3 (Отделение токсикологии). Телефон Токсикологического отделения для круглосуточной консультации: +7(3452) 28-76-01

ИСТОЧНИК KP.RU

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